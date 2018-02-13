Дельфийские игры 2018 года управляются с помощью обновленной цифровой платформы

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Обработка поданных заявок ведется в специализированной Информационной системе «Дельфийские игры» (https://reg.delphic.world/).Помимо работы с заявками на цифровой платформе осуществляется алгоритмизированное управление ключевыми процессами Дельфийских игр: обработкой и защитой персональных данных, управлением отбором и формированием сборных регионов, координацией транспортного обслуживания, размещения и питания, проведением номинаций, подведением итогов, награждением и последующим сопровождением лауреатов. Платформа используется во всех субъектах Российской Федерации и странах мира, участвующих в Играх.При поддержке «Лаборатории Касперского» осуществляется настройка аппаратно-программного комплекса для обеспечения бесперебойной работы платформы, защиты от кибератак и противодействия несанкционированному использованию интеллектуальной собственностью.Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России состоятся с 20 по 25 апреля 2018 года в Приморском крае. В программу соревнований войдут 30 номинаций, завоевавшие заслуженную популярность среди участников и зрителей: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие (полный список размещен на www.delphic.world).Дельфийские игры регулярно признаются событием года, привлекают значительную зрительскую аудиторию и позволяют молодым талантам выйти действительно на «большую сцену» на конкурсе, которого с нетерпением ждут. Мероприятия Игр освещаются ведущимирегиональными и федеральными телевизионными каналами, газетами и журналами. Интернет-телевидение Дельфийских игр ДЕЛЬФИК.ТВ (www.delphic.tv) транслирует все номинации в прямом эфире, что позволяет участникам Игр продемонстрировать свой талант глобальной аудитории, сообщает пресс-служба облправительства.