Делегаты из Западно-Казахстанской области посетили госпиталь "Мать и дитя" и "Агропарк" Самары

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Уже сегодня 16% клиентов клиники приезжают из Казахстана.Популярностью пользуется акушерское-гинекологическое направление, ЭКО.Есть серьёзный потенциал дальнейшего взаимодействия.Спустя полтора месяца после запуска агропарк активно заполняется.Здесь реализуется продукция как местных, так и зарубежных товаропроизводителей.Гостей особенно заинтересовали возможности реализации продукции через кросс доки, позволяющие торговать напрямую с машин.Губернатор Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам оказать западноказахстанским производителям все возможное содействие в развитии торговых связей, передает пресс-служба облправительства.