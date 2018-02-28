Делегация самарских журналистов примет участие в работе Медиафорума ОНФ в Калининграде

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«Сильная команда профессионалов представит Самарскую область на Медиафоруме. Главное наше достижение в том, что журналистам и общественникам удается не только обозначить тему, но и конструктивно решать актуальные проблемы региона», – пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.Лауреатами конкурса ОНФ стали самарские журналисты Мария Шестерикова («Комсомольская правда-Самара»), Марина Куцина («Аргументы и факты в Самаре»), Олеся Корецкая («Телеканал Самара – ГИС»), Анастасия Зубарева («ТРК Терра») Татьяна Пудова («Телеканал Губерния»), Юлия Минаева («Площадь СВОБОДЫ»), Александра Будаева («Волжская коммуна») и блогер Наталья Ширяева.Всего в работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», журналисты, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Приглашены также главы профильных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.