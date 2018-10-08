Делегация из Самарской области приняла участие в Форуме «Молодые душой»

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На разных площадках Конгресс-холла проходили образовательные тренинги, мастер-классы, семинары, совещания и презентации региональных практик. В перерывах рукодельницы вязали шерстяной плед, который запланировали вручить в благодарность организаторам, а талантливые солисты распевали голосовые связки, исполняя популярные мелодии, любители танцев искали партнеров для предстоящих конкурсов, поклонники поэзии записывались в очередь на выступления.Участников лично приветствовал глава республики Башкортостан Рустем Хамитов: «Мы привыкли к тому, что тема добровольчества ассоциируется с молодежью, но все хорошо понимают, что без помощи «серебряных активистов» взрастить в молодых умах зерна добра и бескорыстия будет очень сложно. Да и в работе с нуждающимися людьми — как нигде — нужна ваша мудрость, такт, сердечность, душевная зоркость и все то, что позволяет делиться жизненным опытом, быть примером высокой нравственности и человечности и укреплять духовную связь между поколениями».Председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев рассказал, что недавно в нашей стране запущена специальная платформа молодыдушой.рф, где можно найти интересные методики, пособия, обучающие материалы и актуальные новости из области развития волонтерского движения для людей старшего возраста. По его мнению, многое в жизни и практике работы «серебряных активистов России» может изменить федеральный проект «Социальная активность», над которым работала большая команда профессионалов, а теперь он проходит экспертизу. Идеи, заложенные в основу этого проекта, могут серьезно повлиять на популяризацию добровольчества и вовлечение в него граждан.В мероприятии также приняла участие вице-президент Паралимпийского комитета России, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы РФ Рима Баталова.В ходе мероприятия участники заложили Аллею Добра. В акции также приняли участие столичные гости – начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Росмолодёжи Александр Бугаев и руководитель дирекции по проведению Года добровольца в России, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.Сергей Новиков отметил, что «традиция, так называемых, дней добрых дел на массовых форумах, которая родилась в этом году, должна продолжаться». Он выразил твердую уверенность в том, что такие идеи и начинания объединят не только волонтёров нашей огромной страны, но и у местных жителей пробудит желание сделать мир краше, лучше и добрее.Делегация из самарской области познакомилась на форуме с новым министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Русланом Хабибовым. Оказалось, что министр – уроженец Самары.Большая часть панельной дискуссии второго дня была посвящена развитию наставничества и его роли в гражданско-патриотическом воспитании. Одним из самых главных спикеров здесь стал заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов. В своем выступлении он подчеркнул, что «Умение и способность бескорыстно помогать другим – это высшая форма служения обществу. И я бы хотел, чтобы мы имели возможность обмениваться опытом. Движение «серебряных» добровольцев, уверен, может помогать в реализации важной социальной функции – патриотическом воспитании молодёжи».В пресс-центре проходила защита проекта самарских волонтеров – активистов РДШ из МОУ СШ № 163. Вот уже Татьяна Чигарева рассказала о том, как растет и развивается взаимовыгодная дружба между школьниками и ветеранами. Дети учат пожилых людей компьютерной грамотности. Тамара Дубровина вспомнила о том, как непросто было «серебряным добровольцам» под знойным небом встречать и сопровождать гостей ЧМ-2018 FIFA. «На подстраховке» всегда были ребята-школьники, с которыми они вместе несли эту ответственную вахту. Теперь уже стало традицией, что в весеннюю неделю добра дети с ветеранами убирают город, сажают саженцы, раздают георгиевские ленточки. Ветераны идут к ним в школу проводить Уроки Добра, воплощая в жизнь традиции нематериального наследия мундиаля.Руководитель самарской делегации, помощник члена Общественной палаты Самарской области Сергей Андриянов рассказывает, что совсем недавно на мероприятия такого рода из нашего региона могли поехать 2-3 человека.«А сегодня со сцены все услышали, что наша команда здесь самая представительная. Без участия наших ветеранов в губернии не проходит ни одно важное мероприятие – будь то организация государственных праздников, акции, или участие в работе молодежного форума ПФО Иволга. Это – тоже наша «фишка». Нас особенно порадовало известие о том, что в рамках Года добровольца уже выбраны 15 регионов, в которых будут открыты центры развития «серебряного» добровольчества. В их число попала и Самарская область. А сегодня мы узнали о том, что в следующем году их количество увеличится вдвое. С поддержкой региональных властей, и, в частности, Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы будем еще крепче, еще сильнее!», передает пресс-служба облправительства