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Делегация Самарской области завершила работу на Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана

19 октября 2018 19:52
112
Два дня, десятки встреч и переговоров, сотни деловых контактов и неисчислимые возможности для дальнейшего сотрудничества.
Делегация Самарской области завершила работу на Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

Два дня, десятки встреч и переговоров, сотни деловых контактов и неисчислимые  возможности для дальнейшего сотрудничества.

Спасибо тебе, Узбекистан, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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