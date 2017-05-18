Делегация Самарской области принимает участие в юбилейном фестивале «Российская студенческая весна»

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В Большом зале Государственного Кремлевского Дворца соберутся призеры региональных этапов со всей страны. В финале примет участие и делегация Самарской области. В нее вошли 38 представителей из Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарскоггосударственного социально-педагогического университета и Международного института рынка.Идея объединения творческих студенческих коллективов со всей России появилась именно в Самарской области. Десятый юбилейный всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2002 году и XXII фестиваль в 2014 году также были организованы и проведены в Самарской области.В 2017 году в течение нескольких фестивальных дней, которые проходят в Туле с 15 мая, конкурсанты демонстрируют свои успехи и достижения в четырех направлениях: танцевальном, музыкальном, театральном и оригинальном жанре.19 мая представители нашего региона также примут участие в деловой программе. Руководители субъектов Российской Федерации, представители региональных органов исполнительной власти и образовательных организаций высшего образования разработают свои предложения и рекомендации по дальнейшему развитию студенческого творчества и укреплению отечественной культуры.Организациям и гражданам, которые внесли существенный вклад в развитие Программы поддержки и развития студенческого творчества, будут вручены памятные знаки «25 лет Российской студенческой весне».Важным событием этого дня станет торжественное гашение почтовой марки, посвященной фестивалю. Торжественную церемонию закрытия продолжит гала-концерт в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца, сообщает пресс-служба облправительства.Фото gazetanasledie.ru