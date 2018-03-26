Делегация «РОСНАНО» посетила «Жигулёвскую долину»
26 марта 2018 15:18
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Цель визита: ознакомление представителей Фонда инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» с деятельностью Нанотехнологического центра Самарской области, технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», а также обсуждение перспектив реализации проектов с применением нанотехнологий на территории Самарской области.
В состав делегации вошли:
Заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО», генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Геннадьевич Свинаренко.
Заместитель генерального директора по реализации инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслан Вадимович Титов.
Член совета директоров ООО «Нанотехнологический центр Самарской области» Кирилл Александрович Ионов.
Заместитель директора образовательных программ, руководитель направления по реализации образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ Станислав Урилович Нисимов.
Старший инвестиционный менеджер Департамента нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательный программ Алексей Евгеньевич Савкин.
Гостей сопровождал Александр Кобенко, вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
В ходе визита были представлены проекты «Нанотехнологического центра Самарской области» в сферах: медицины, косметологии, добычи полезных ископаемых, лабораторных исследований, строительства и улучшения защитных свойств материалов.
Основными темами беседы стали вопросы инвестиционной привлекательности проектов наноцентра, планируемые объемы рынка и сроки вывода готового продукта на рынок.
После посещения площадки «Нанотехнологического центра Самарской области» для гостей была проведена экскурсия по территории «Жигулёвской долины». Последним этапом визита представителей «РОСНАНО» в технопарк стала встреча с Денисом Жидковым, директором государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» — управляющей компании технопарка «Жигулевская долина». В ходе совещания была представлена презентация технопарка, демонстрирующая вехи развития, успехи резидентов и перспективы технопарка на ближайшее будущее.
В живом обсуждении рассматривались вопросы привлекательности размещения компаний из сферы малого и среднего бизнеса на территории технопарка, возможности и реализация продвижения разработок резидентов и вывода готового продукта на рынок.
Фото: dolinatlt.ru
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