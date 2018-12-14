Декабрьские театральные премьеры в Самарской области посвящены Году театра

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В соответствии с Указом Президента2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.Напомним, торжественное открытие Года театра состоялось по всей стране в единый день – 13 декабря 2018 года. В Самарской области театральный год стартовал в Сызрани в рамках празднования 100-летия драматического театра им. А.Н.Толстого, участие в торжественном мероприятии принял Губернатор Самарской области. В этот же день в Сызрани Глава региона провел заседание совета при Губернаторе по культуре и искусству, где обсуждались стратегические задачи развития отрасли до 2024 года и направления деятельности в рамках реализации национального проекта «Культура». Особое внимание было уделено проблемам и механизмам их решения.В Самарской области на сегодняшний день 17 государственных и муниципальных театров, в которых служат 7 народных и 33 заслуженных артиста России, а также 8 народных и 9 заслуженных артистов Самарской области.Большим достижением в сфере театральной деятельности можно назвать успешное участие театральных коллективов в Российской национальной театральной премии и фестивале «Золотая маска». За последние два года в копилке региона три «маски». Высшей театральной премии страны удостоены спектакль Самарского драмтеатра и дважды подряд — постановки новокуйбышевского Театра-студии «Грань». Самарский академический театр драмы имени М. Горького награжден специальным дипломом Премии Министерства обороны Российской Федерации за спектакль «Завтра была война».Год театра охватит все виды театров: государственные, муниципальные, самодеятельные, любительские, домашние, молодежные, школьные и т.д. Зрителей ждут десятки премьер и ярких событий: фестивали, конкурсы, творческие встречи, тематические выставки и экскурсии. Много внимания будет уделено молодежным и школьным театральным коллективам, спектаклям малых форм, также театр «выйдет на улицу» в рамках международного фестиваля набережных «ВолгаФест».Все декабрьские премьеры в театрах области посвящены Году театра:8 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся премьерный показ спектакля «Чиполлино» по мотивам произведения Дж. Родари.11 декабря в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» в рамках федерального проекта «Театр – детям» состоялся показ спектакля «Ромео и Джульетта» по мотивам произведения У. Шекспира.14 декабря в самарском театре «Лукоморье» в рамках реализации федерального проекта «Театры – детям» состоится показ спектакля «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина.15 декабря Молодежный драматический театр (г.о. Тольятти, ул. Чайкиной, 65) в рамках федерального проекта «Театры – детям» представит премьеру спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по мотивам произведения А. Островского.15 декабря в Драматическом театре «Колесо» имени Г.Б. Дроздова (г.о.Тольяттти, ул. Ленинградская, 31) пройдет премьерный показ спектакля «Пародист» по произведению Е. Водолазкина, подготовленного в рамках конкурса Министерства культуры РФ по поддержке современной драматургии. Режиссер-постановщик Павел Пронин, художник-постановщик Ольга Галицкая.19 декабря Детский музыкальный театр «Задумка» (г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21, ДК «Чайка») в рамках федерального проекта «Театры – детям» покажет музыкальный спектакль «Приключения Трубадура и его друзей» по мотивам сказок Братьев Гримм. История о любви Трубадура и Принцессы, о дружбе бродячих музыкантов, о предприимчивом сыщике, глупом короле и коварной атаманше.20 декабря Тольяттинский театр кукол (г. Тольятти, пл. Свободы, 2) в рамках федерального проекта «Театры – детям» представит премьеру спектакля «Чудо мое особенное» по мотивам произведения А. Игнашова.21 декабря в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького (г. Самара, пл. Чапаева, 1) пройдет премьерный показ музыкально-пластического спектакля в двух действиях «Барышня-крестьянка» по одноименному произведению А.С. Пушкина. Режиссер Сергей Грицай.21 декабря Театр для всей семьи «Витражи» (г.о. Самара, ул. Больничная, д. 1) в рамках федерального проекта «Театры – детям» представит зрителям спектакль «Аленький цветочек» С. Аксакова.21 декабря Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (г.о. Самара, ул. Л. Толстого, 109) покажет новогодний спектакль «Заколдованное зеркало».21 декабря Детский музыкальный театр «Задумка» (г.о. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, КРЦ «Звезда») представит интерактивное театрализованное представление «12 месяцев»С.Я. Маршака, подготовленное в рамках федерального проекта «Театры – детям». Зрителей ожидают игры и танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой.21 декабря в Молодежном драматическом театре (г.о. Тольятти, ул. Чайкиной, 65) пройдет показ спектакля к новогодней кампании «Как-то раз под Новый год, или Лекарство от жадности» В. Илюхова.21 декабря в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (г. Самара, ул. Л. Толстого, 109) состоится показ новогоднего спектакля «Ниф, Наф, Нуф & Волк»».22 декабря Драматический театр «Колесо» имени Г.Б. Дроздова (г.о.Тольяттти, ул.Ленинградская, 31) приглашает на премьерный показ спектакля «Звездный мальчик» по мотивам произведения О. Уайльда. Режиссер-постановщик Павел Пронин, художник-постановщик Ольга Галицкая.22 декабря Театр драмы «Камерная сцена» (г.о. Самара, ул. Некрасовская, 27) покажет спектакль к новогодней кампании по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Принцесса и свинопас». Режиссер Софья Рубина.23 декабря в Драматическом театре им. А.Н. Толстого г.о. Сызрань (г.о. Сызрань, ул. Советская, д. 92) состоится премьерный показ музыкальной сказки «Золотой ключик или Приключения Буратино» по пьесе А.Н. Толстого. Спектакль создается с использованием нового звукового и светового оборудования, приобретенного в рамках программы «Театры малых городов».24 декабря в Театре юного зрителя «Дилижанс» (г. Тольятти, пр. Степана Разина, 93) в рамках федерального проекта «Театры – детям» состоится премьерный показ спектакля «Красная Шапочка» по произведению Е. Шварца. Режиссер Александр Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.