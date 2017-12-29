Дед Мороз любит всех одинаково: полицейские посетили Клявлинский социальный приют для детей и подростков «Надежда»

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Ребята с воспитателями приюта показали новогоднее представление «Золушка на новый лад» с участием сказочных персонажей. Дети пели, танцевали, водили хоровод, в который завели и гостей. Дети с нескрываемым удовольствием следили за действием представления, а когда пришел Дед Мороз, то восторгу не было предела. Воспитанники рассказали Деду Морозу новогодние стихи. Волшебник выслушал всех детей, от самой маленькой девочки 3-х лет до самого старшего - 17 лет. Никто из ребят не остался без подарка от Деда Мороза. Дети были настолько рады, что без опаски целовали сказочного персонажа и не хотели его отпускать.Подполковнику юстиции Ахмедзянову Камилю Наиловичу выпала почетная роль поздравить своих подшефных с наступающим Новым годом и вручить детям от лица всех сотрудников полиции подарки. Он пообещал сделать ледяную горку для того, чтобы дети могли опробовать подарки.Огромную благодарность полицейским за радость, подаренную детям, выразила заместитель директора приюта Краснова Нина Ильинична. Она вручила Благодарственное письмо, в котором выразила глубокую признательность всему коллективу Отделения МВД России по Шенталинскому району за плодотворное сотрудничество, поддержку, участие в жизни социального приюта, интерес к проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации."Мы верим в сохранении сложившихся дружеских отношений и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем успехов для покорения новых вершин" -, такими словами Нина Ильинична закончила свою благодарственную речь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области