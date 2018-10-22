Даёшь Интернет! Россияне стали меньше смотреть телевизор

115

Отмечается, что 72% населения относятся к активным пользователям Интернета, однако телевидение всё равно продолжает оставаться для россиян самым распространённым информационным каналом. Исследователи утверждают, что 69% опрошенных каждый день смотрят телепередачи с любых устройств.При этом 58% респондентов предпочитают именно информационные программы, 56% выбирают художественные фильмы, а 30% — документальные передачи.Всего в исследовании приняло участие 1604 человека старше 18 лет.