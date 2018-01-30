Дальнейшую судьбу склона на площади Славы решат жители города
30 января 2018 20:43
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Заслуженный архитектор России, член Совета Общественной палаты городского округа Самара Владимир Жуков выступил с инициативой вынести этот вопрос на общественное обсуждение и спросить у самарцев, нужно ли вносить корректировки в проект или стоит закончить его без изменений:
«Несомненно, территория площади Славы нуждалась в благоустройстве: ступеньки и сходы со склона со временем пришли в негодность, портили эстетический вид. Кроме того, грунт со склона стал сползать, необходимо было проводить работы по берегоукреплению. – сказал Владимир Жуков. – Но общественный резонанс вызвал сам проект реконструкции, который начали претворять в жизнь, не спросив своевременно мнение жителей. Мы должны исправить ситуацию, пока это еще возможно».
На мероприятии было предложено объединить общественное голосование по этому вопросу с другим народным голосованием – выбором общественных пространств, которые войдут в президентский проект по благоустройству городских территорий «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что горожане смогут проголосовать за общественные пространства, которые на их взгляд
нуждаются в первоочередном благоустройстве, 18 марта – в день выборов Президента Российской Федерации.
«Мы выступаем в качестве инициаторов этого общественного обсуждения и хотим, чтобы окончательное решение по проекту
благоустройства склона зависело от мнения большинства жителей. Для нас крайне важно, чтобы площадь Славы была так же любима нашими потомками, как и нами, чтобы она стала примером положительного взаимодействия власти и горожан», - отметил член Совета Общественной палаты Алексей Чигенев.
Кроме того, на заседании члены Совета обсудили еще один не менее важный вопрос – проведение выборов Президента РФ с соблюдением максимальной открытости, прозрачности и легитимности. Отметим, что для решения этих задач в декабре 2017 года был принят Федеральный закон, дающий право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и общественным палатам регионов. Согласно закону, записаться в наблюдатели может любой совершеннолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избирательных комиссий, судей,
прокуроров, руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также людей, находящихся в их непосредственном подчинении.
Общественная палата городского округа Самара также не останется в стороне и делегирует представителей для участия в общественном наблюдении на предстоящих выборах, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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