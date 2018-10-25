ДУИ Самары не заплатит штрафы за непредоставление в срок жилья детям-сиротам

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Судебные тяжбы по поводу непредоставления жилья детям-сиротам идут в Ленинском суде Самары давно. Часть этих процессов связана с привлечением к административной ответственности Департамента управления имуществом Самары. Как правило, районный суд удовлетворяет требования судебных приставов о наложении на департамент штрафа. Но недавно в процесс вмешался областной суд, сформировав немного угрожающую для детей-сирот практику.В октябре 2018 года в облсуде состоялся второй пересмотр серии из 33 административных дел, возбужденных в отношении чиновников по статьям «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» и «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». По каждому делу ДУИ ранее было оштрафовано Ленинским райсудом на 30 тыс. руб., следовательно, общая сумма штрафа стремилась к 1 млн руб. Предметом исполнения всех производств, инициированных ФССП, было предоставление жилья сиротам.На решение этого вопроса ДУИ был установлен приставами 5-дневный срок. Чиновники, конечно же, не справились (а кто бы справился), и их чуть не оштрафовали. Но областной суд спас ДУИ от разорения. Похожие дела сейчас рассматривает в порядке первого пересмотра Ленинский райсуд — похоже, итог будет тем же.