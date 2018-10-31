ДУИ Самары и СОФЖИ договорились о передаче первой части квартир для «переселенцев» из «5 кварталов»
31 октября 2018 17:34
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Процесс, запущенный более 4-х лет назад в рамках реализации несколько проектов, нацеленных на реновацию исторического центра
областной столицы: «3 квартала», «5 кварталов», «Стрелка», входит в завершающую стадию.
Напомним, что по данным проектам в задачу СОФЖИ входил подбор, приобретение и дальнейшая передача собственникам – частным лицам или муниципалитету – квартир для переселения из аварийного жилья.
По словам руководителя отдела арендных отношений СОФЖИ Сергея Атискова, в ноябре должна быть зарегистрирована в Росреестре первая 31 из 133 квартир, которые необходимо передать в собственность муниципалитета.
«Совместно со специалистами ДУИ и городской администрации нам удалось разработать и применить механизм законной передачи квартир,
приобретенных СОФЖИ, в собственность муниципалитета, - пояснил Атисков. - До конца года мы планируем передать еще 41 квартиру».
Всего на расселение 308 жилых помещений общей площадью 8 445,4 кв.м была приобретена 351 квартира общей площадью 16175,7 кв.м. На это было затрачено 923,6 млн. рублей. К сожалению, на сегодня ни одна из площадок полностью не освобождена от прав третьих лиц, что не позволяет проводить застройку данной территории, передает пресс-служба СОФЖИ.
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