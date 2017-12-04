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Cудебные приставы Самарской области проводят рейд «В Новый год - без долгов!»

4 декабря 2017 14:49
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Он посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате - самым важным социально значимым направлениям в деятельности Службы.
4 декабря 2017 г. в рамках акции «В Новый год - без долгов!» во всех территориальных органах ФССП России впервые проходит общероссийский рейд. Он посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате - самым важным социально значимым направлениям в деятельности Службы.

В этот день судебные приставы по всей стране вышли в рейды по адресам должников с целью проверки их имущественного положения и наложения ареста на имущество, проверки бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников, активизации работы по розыску должников и их имущества. Особое внимание уделяется применению полномочий судебных приставов по ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны.

Аналогичные общероссийские рейды будут проводиться весь месяц. Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря - задолженности в пользу организаций ТЭК, а 25 декабря – исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.

За 10 месяцев 2017 года работниками Управления было возбуждено более 4 тысяч исполнительных производств о взыскании заработной платы на сумму почти 134 миллиона рублей. Всего окончено и прекращено в отчетном периоде почти 5 тысяч исполнительных производств данной категории на сумму более 179 миллионов рублей. Гражданам – взыскателям возвращены заработанные ими денежные средства.  За этот же период региональными судебными приставами было возбуждено около 11 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на сумму почти 335 миллионов рублей. Всего окончено и прекращено в отчетном периоде более 12 тысяч исполнительных производств на сумму 335 тысяч рублей.

Цель акции «В Новый год – без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».

Управление ФССП России по Самарской области призывает всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам. Граждане, имеющие задолженности, должны понимать, что с целью погашения долгов представители исполнительной власти будут накладывать аресты на их имущество, обращать взыскания на денежные средства, привлекать должников к административной и уголовной ответственности.

Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до конца декабря, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




Фото:    УФССП России по Самарской области 
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Комментарии



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4 декабря 2017  14:49
Он посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате - самым важным социально значимым направлениям в деятельности Службы.
Cудебные приставы Самарской области проводят рейд «В Новый год - без долгов!»
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