Cкончался тренер Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" Вадим Ботов

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Сегодня скоропостижно скончался тренер Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" Вадим Иванович Ботов. Ему было всего 39 лет...Вадим Ботов тренировал талантливую команду "КС-ЦПФ" 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько воспитанников Вадима Ботова в этом сезоне тренируются в молодежном составе "Крыльев". Также стоит отметить, что он входил в тренерский штаб сборной Приволжья.Уход из жизни Вадима Ботова – невосполнимая потеря для Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" и всего самарского футбола.Футбольный клуб "Крылья Советов" выражает искренние соболезнования родным и близким Вадима Ивановича. Скорбим вместе с вами...О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"