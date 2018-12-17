Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева

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15 декабря ​на заседании Совета при президенте по культуре и искусству директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в присутствии Владимира Путина заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». В ответ Путин сказал, что не считает целесообразной идею создавать в стране постоянную базу Cirque du Soleil и видит в этой истории борьбу за рынок. Он обратил внимание на эту проблему министра культуры Владимира Мединского. «Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе — то совсем другая история», — заявил президент.В ответе Cirque du Soleil говорится, что Запашный перед тем, как произнести свою речь, «даже не проверил факты». «Cirque du Soleil Rus — российская компания, которая занимается организацией всех гастрольных туров Cirque du Soleil на протяжении уже десяти лет. Все эти годы мы арендуем площадки, которые удовлетворяют техническим требованиям наших шоу, исключительно на коммерческих условиях. Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже десять лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса «Лужники». Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций», — отметили в Cirque du Soleil.Запашный в разговоре с президентом упомянул строительство многофункционального зала, которое ведут структуры Михаила Гуцериева. «Уже господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка», — сказал тогда Запашный. «Инвестиции, которые господин Гуцериев собирается вкладывать [в площадку], были бы полезны для российского искусства», — добавил он.В ответе Cirque du Soleil говорится, что проект предусматривает возведение «современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil». В документе говорится, что на этапе строительства Cirque du Soleil предоставил подробное техническое задание и свои комментарии, поскольку компания «станет одним из ключевых арендаторов концертного зала и сможет привозить свои гастрольные шоу на эту площадку».Запашный также пожаловался президенту, что Cirque du Soleil переманивает в свой цирк «кадры — как спортивные, так и нашей культуры». «А при строительстве стационара, такой базы, они еще и школу здесь свою откроют», — заключил он.В компании заявили, что Cirque du Soleil Rus никогда не занималась кастингом, а контракты заключаются на базе компании в Монреале. «Сегодня в компании трудится свыше 1300 артистов, но не более 25% из них — русскоговорящие. Речь идет не только о России, но и об артистах и спортсменах с постсоветсткого пространства. Есть сильные цирковые школы на Украине, в Белоруссии и Казахстане», — ответили в компании.