Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева
17 декабря 2018 14:50
152
15 декабря на заседании Совета при президенте по культуре и искусству директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в присутствии Владимира Путина заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». В ответ Путин сказал, что не считает целесообразной идею создавать в стране постоянную базу Cirque du Soleil и видит в этой истории борьбу за рынок. Он обратил внимание на эту проблему министра культуры Владимира Мединского. «Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе — то совсем другая история», — заявил президент.
В ответе Cirque du Soleil говорится, что Запашный перед тем, как произнести свою речь, «даже не проверил факты». «Cirque du Soleil Rus — российская компания, которая занимается организацией всех гастрольных туров Cirque du Soleil на протяжении уже десяти лет. Все эти годы мы арендуем площадки, которые удовлетворяют техническим требованиям наших шоу, исключительно на коммерческих условиях. Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже десять лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса «Лужники». Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций», — отметили в Cirque du Soleil.
Запашный в разговоре с президентом упомянул строительство многофункционального зала, которое ведут структуры Михаила Гуцериева. «Уже господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка», — сказал тогда Запашный. «Инвестиции, которые господин Гуцериев собирается вкладывать [в площадку], были бы полезны для российского искусства», — добавил он.
В ответе Cirque du Soleil говорится, что проект предусматривает возведение «современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil». В документе говорится, что на этапе строительства Cirque du Soleil предоставил подробное техническое задание и свои комментарии, поскольку компания «станет одним из ключевых арендаторов концертного зала и сможет привозить свои гастрольные шоу на эту площадку».
Запашный также пожаловался президенту, что Cirque du Soleil переманивает в свой цирк «кадры — как спортивные, так и нашей культуры». «А при строительстве стационара, такой базы, они еще и школу здесь свою откроют», — заключил он.
В компании заявили, что Cirque du Soleil Rus никогда не занималась кастингом, а контракты заключаются на базе компании в Монреале. «Сегодня в компании трудится свыше 1300 артистов, но не более 25% из них — русскоговорящие. Речь идет не только о России, но и об артистах и спортсменах с постсоветсткого пространства. Есть сильные цирковые школы на Украине, в Белоруссии и Казахстане», — ответили в компании.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 декабря 2018 16:45
От имени губернатора и Правительства Самарской области работников службы поздравил врио первого вице-губернатора – председателя... Социум
13
17 декабря 2018 15:35
Врачи-онкологи, врачи-кардиологи, врачи-гериатры, врачи-фтизиатры и другие узкие специалисты проведут прием и консультации граждан, организуют занятия в... Социум
80
17 декабря 2018 15:19
18 декабря в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню энергетика. Социум
88
Здравоохранение
17 декабря 2018 15:02
Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства. Здравоохранение
97
17 декабря 2018 13:42
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Здравоохранение
120
14 декабря 2018 15:03
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по... Здравоохранение
329
Новости медицины
13 декабря 2018 19:50
Для каждого человека важно своевременно обратиться к врачу, если вдруг появились какие-то негативные симптомы, проблемы со здоровьем. Новости медицины
75
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
196
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
211
Туризм
17 декабря 2018 10:58
На первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь. Туризм
179
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
259
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
368
Образование
14 декабря 2018 12:43
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
224
13 декабря 2018 15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы. Образование
378
13 декабря 2018 14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа. Образование
392
Культура
17 декабря 2018 13:07
Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской. Культура
134
17 декабря 2018 10:07
В честь юбилея состоится театрализованный концерт. Культура
166
16 декабря 2018 09:23
Он пройдет 3-8 января Культура
513
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
169
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
441
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
690
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1682
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
633
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1007
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
903
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
620
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
605
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1148
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1017
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1394
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1787
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1875
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3095
Мероприятия