Cамарские энергетики рассказывают детям об электричестве

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«Каникулы должны быть безопасными». Под таким девизом «Самарские распределительные сети» проводят уроки электробезопасности в летних лагерях и детских дошкольных учреждениях по всей области. Свыше 500 детей в Шентале, Исаклах, Ст.Максимкино, Береговом и других населенных пунктах познакомились с энергетиками и узнали об опасности электрического тока.Уроки электробезопасности – одно из мероприятий комплексной программы по профилактике и предупреждению детского травматизма. Ежемесячно во время учебного года проводится около 20 уроков. Летом, несмотря на школьные каникулы, работа продолжается – энергетики приходят к детям в школьные и оздоровительные лагеря. Ребятам рассказывают об опасности нахождения и основных правилах поведения вблизи высоковольтного энергооборудования, а также знакомят с правилами электробезопасности в бытовых условиях. Неизменный спутник специалистов «Самарских распределительных сетей» и любимец детей - манекен-тренажер «Гоша», на котором энергетики отрабатывают правила оказания первой медицинской помощи.Уроки электробезопасности энергетики «Самарских распределительных сетей» проводят по всей области. Особое внимание уделяется сельским населенным пунктам, где дети чаще бывают на улице без взрослых. В конце каждой встречи ребятам раздаются памятки с правилами и наглядные плакаты.