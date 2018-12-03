Чётко, быстро, безопасно. "Союз МС-11" отправился к МКС по шестичасовой схеме
3 декабря 2018 21:02
131
3 декабря 2018 года в 14:31 по московскому времени с Гагаринского старта состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблём "Союз МС-11". Это первый пилотируемый запуск после аварии 11 октября. В составе нового экипажа российский космонавт Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. На космодроме за стартом ракеты наблюдали глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, руководитель Департамента пилотируемых полётов НАСА Уильям Герстенмайер, а также генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (она, кстати, в прошлом тоже астронавт).
За этим запуском следили особенно внимательно во всём мире. И удачный старт вместе с полётом по короткой схеме могут показать, что российскую космонавтику рано пытаться вычёркивать из лидеров. Совершать пилотируемые пуски по четырёхвитковой, максимально короткой для пилотируемых полётов схеме в мире пока не может никто. И не факт, что сможет в ближайшее время.
Сложные, но быстрые полёты
Раньше, до 2013 года, космонавты летали к "Миру", а затем и к МКС по двухсуточной схеме. После выхода на орбиту пилотируемый космический корабль делал тридцать витков, во время которых несколькими импульсами выходил на нужную орбиту, требуемую для стыковки со станцией. За это время космонавты очень сильно уставали и морально, и физически. Понятно, что сидеть в одном положении двое суток, когда лишь иногда можно размяться в бытовом отсеке по объёму сравнимом с платяным шкафом, — это тяжело.
11 февраля 2013 года впервые был совершён пилотируемый полёт по шестичасовой схеме, когда корабль делает всего четыре витка до момента стыковки с МКС. Это гораздо сложнее, так как требует от группы прицеливания учёта очень многих факторов: потерю высоты Международной космической станцией за счёт постоянного снижения скорости об атмосферу Земли, манёвры станции для уклонения от космического мусора, стыковка должна происходить на дневной стороне орбиты и в видимости наземных пунктов управления на нашей территории.
Всё это делает старт очень сложным, требуется запуск точно по времени — минута в минуту, а затем ювелирное управление импульсами коррекции, которые исправляют ошибку выведения и переводят космический корабль на нужную орбиту. Это сложнейшие расчёты и точнейшие указания для работы двигателей "Союза". Лишняя секунда работы двигателей — и всё насмарку. Зато всего шесть часов вместо двух суток. Пока кроме России на такое не способен никто.
К слову, в июле 2018 года Россия установила и ещё один космический рекорд, правда, касающийся непилотируемых запусков. Грузовой корабль "Прогресс МС-09" успешно пристыковался к МКС по свехкороткой схеме. Его полёт длился всего около четырёх часов.
Чем заняться на МКС
Одной из важных задач на Международной космической станции для российских космонавтов станет выход в открытый космос 11 декабря 2018 года. Космонавты обследуют космический корабль "Союз МС-09", снимут противометеоритную защиту и осмотрят отверстие, сделанное в бытовом отсеке с внешней стороны. Специалисты предполагают, что это может дать ответ на вопрос о его происхождении, выяснить, кто и когда его сделал, чтобы уже прекратить эту длящуюся несколько месяцев ситуацию.
Кроме всего прочего, космонавтам придётся серьёзно поработать грузчиками: в ближайшее время на станцию придут несколько грузовых космических кораблей с водой, воздухом, провиантом и научным оборудованием. Работа по их разгрузке и размещению пополнения в отсеках станции обычно достаточно долгая и утомительная. Кроме того, команде предстоит загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения космонавтов на Землю. Запланированы научные эксперименты.
Жизнь продолжается, на МКС снова станет людно, и повсюду будут звучать русский и английский языки. И это здорово. Искренне надеемся, что октябрьская авария станет последней за этот и будущие годы. К слову, это уже 14-й российский запуск в 2018 году, или даже 16-й, если считать старты российских ракет с Куру. И с каждым из них космос становится немного ближе.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 декабря 2018 22:12
Губернатор отметил, что абсолютное большинство жителей региона, и конечно, работников ракетно-космической отрасли, гордятся профессиональными достижениями... Социум
117
3 декабря 2018 21:02
Рассказываем, почему за этим запуском наблюдали во всём мире и чем займутся космонавты на станции. Социум
119
3 декабря 2018 20:43
"Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле диско, конец 1980-х." Социум
128
Здравоохранение
3 декабря 2018 15:45
Основные проблемы сызранской медицины обозначила в своем выступлении заместитель министра Татьяна Сочинская. Здравоохранение
181
3 декабря 2018 10:32
По словам специалистов, наиболее подвержены опасности при нахождении на холоде дети, женщины и люди старше 75 лет. Здравоохранение
323
30 ноября 2018 14:29
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в... Здравоохранение
413
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
26
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
92
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
146
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2158
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
243
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
287
Образование
3 декабря 2018 18:55
У вуза есть шанс вернуть право выдавать диплом гособразца в 2019 году. Образование
142
3 декабря 2018 09:50
Акция посвящена Дню информатики в России. Образование
212
1 декабря 2018 13:20
Сегодня на школьном хакатоне будет много лекций и воркшопов. Образование
474
Культура
3 декабря 2018 16:39
Артем Устинов – молодой режиссер, учился в Самарском государственном институте культуры (курс В.В. Петрова), закончил Российский институт театрального... Культура
198
2 декабря 2018 22:27
Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов театра «Камерная... Культура
313
29 ноября 2018 18:51
Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города. Культура
86
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
353
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
636
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1724
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
344
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
667
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
590
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1028
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1122
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1061
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
954
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
898
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1308
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1698
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1732
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2915
Мероприятия