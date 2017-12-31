Чудеса под Новый Год: В Петрозаводске покупатель в магазине подарил пожилой женщине торт

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В редакцию "Столицы на Онего" позвонила читательница и рассказала почти новогоднюю историю, свидетельницей которой она стала."Зашла сегодня в магазин "Магнит" на проспекте Карла Маркса, сделала покупки и встала в очередь в кассу, - рассказала девушка, - среди покупателей с переполненными корзинами в глаза бросилась одна бабушка, которая стояла с одной банкой сгущенки – сказала, что купила себе вкусное на Новый год. Бабушка стала всех поздравлять с праздником. И вдруг молодой человек достал из своей корзины торт, подошел к этой пожилой женщине и сказал: можно я сегодня буду для вас Дедом Морозом и подарю вам на праздник новогодний торт".По словам петрозаводчанки, бабушка засмущалась, начала отказываться от торта, а потом все же взяла новогодний подарок.Покупатели в очереди захлопали.