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Новости /  Общество /  Социум  

Чтобы восстановить репутацию YouTube выделит $5 млн на добрые видео

28 января 2018 20:48
562
Деньги получат популярные блогеры, чьи ролики полезны и несут позитивные сообщения.
"Чтобы восстановить репутацию YouTube выделит $5 млн на добрые видео. Деньги получат популярные блогеры, чьи ролики полезны и несут позитивные сообщения", - сообщает РБК в Твиттере.

С помощью денежных субсидий видеохостинг раздаст $5 млн избранным блогерам. Главным критерием при выборе победителей будет талант ютубера и способность "посылать позитивные социальные сообщения". Тем самым руководство компании стимулирует сообщество на создание нейтральных, добрых и толерантных видео, пишет life.ru.


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Комментарии



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28 января 2018  20:48
Деньги получат популярные блогеры, чьи ролики полезны и несут позитивные сообщения.
Чтобы восстановить репутацию YouTube выделит $5 млн на добрые видео
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