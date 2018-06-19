Чтобы считаться средним классом в Москве, необходимо зарабатывать от 121 тыс. рублей
19 июня 2018 16:01
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В Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области, Архангельской области, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, а также в регионах Дальнего Востока (в Якутии, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и Камчатском крае) минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. руб. в зависимости от региона.
В остальных регионах страны минимальная планка вхождения в средний класс равна от 60 тыс. до 72,7 тыс. руб., следует из расчетов экспертов.
Кого считать средним классом
К среднему классу аналитики отнесли граждан, которые обладают «максимальной экономической активностью». «Они предъявляют спрос на товары, которые находятся в ценовом сегменте чуть более среднего, то есть это товары повышенного качества. Таким образом, они стимулируют развитие современных производств и развитие предпринимательства. Соответственно, они создают высокопроизводительные рабочие места, повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности», — сказала эксперт группы суверенных рейтингов Елена Анисимова в ходе конференции в Москве.
В группе среднего класса находятся люди с доходами, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль, отмечают аналитики. По оценке экспертов АКРА, к среднему классу относятся граждане, которые не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, они выезжают за границу и осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит. Они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.
Однозначного определения среднего класса нет, но есть концептуальное понимание, пояснила РБК директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Средний класс, помимо доходов, как правило, обладает определенными профессиональными компетенциями, склонен к изменениям, является мобильным с точки зрения карьеры. Содержательное отличие среднего класса от других в том, что он начинает инвестировать свои ресурсы в образование, здравоохранение и другие расходы, связанные с развитием», — рассказала она.
Для расчетов минимальных порогов зарплат для причисления к среднему классу аналитики анализировали стоимость недвижимости в регионе, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах. Текущее потребление оценивалось через стоимость фиксированного набора потребительских товаров для каждого субъекта РФ.
«Когда мы посмотрели на минимальный уровень заработной платы, который необходим, для того чтобы люди себя могли считать средним классом, то мы увидели, что минимум, который человек должен зарабатывать в том или ином регионе, — это порядка 60 тыс. руб.», — сказала Анисимова. При этом ожидаемый уровень зарплаты в Москве должен быть в два раза больше, чем в любом другом регионе. «Это 120 тыс. руб.», — указала эксперт АКРА.
По ее словам, высокий минимальный уровень заработка для вхождения в средний класс в Уральском федеральном округе связан с тем, что «стоимость жизни и уровень заработных плат в среднем в добывающих регионах высоки». А на Дальнем Востоке большой вклад в рост минимальной зарплаты вносит высокая стоимость жилья. «Стоимость одного квадратного метра жилья в Дальневосточном федеральном округе в среднем в 1,4 раза выше, чем стоимость жилья в России, за исключением Москвы», — уточнила Анисимова.
По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39,1 тыс. руб., за январь—апрель 2018 года — 41,4 тыс. руб.
Неравенство в зарплатах по стране
Дифференциация в уровне зарплат россиян (соотношение размера средней зарплаты 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников) в течение последних восьми лет колеблется примерно на уровне 15 крат. «10% наименее оплачиваемых работников стабильно получают заработную плату приблизительно в 15 раз меньшую, чем 10% наиболее оплачиваемых работников», — указала Анисимова. Для Москвы показатель более волатилен год от года, но в целом соответствует общему тренду по стране.
Официальная статистика не отражает все неравенство в заработной плате, считает Овчарова. ВШЭ в своих исследованиях (речь идет о Российском мониторинге экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ) учитывает также неформальный сектор, от чего разрыв становится еще больше, отмечает она. «Если мы возьмем переменную часть заработной платы и зарплаты в неформальной экономике, то дифференциация увеличивается, по нашим оценкам, примерно до 26 раз», — рассказала она.
Разрыв в уровне зарплат между добывающими и недобывающими регионами нарастает, уверены эксперты АКРА. «За последние восемь лет доля работников, которые получают высокую заработную плату, которых можно отнести к среднему классу, в целом в России выросла. Однако этот рост в большинстве регионов составил от десятых процента до двух-трех процентов. Больше всего рост наблюдается в добывающих регионах и в финансовых центрах — Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, которая растет вслед за Москвой. Таким образом, дифференциация только усугубляется», — подчеркнула Анисимова.
Регионы России очень сильно дифференцированы, и не только по сравнению с Москвой, говорит Овчарова. «Если вы возьмете Тюменскую область или Сахалинскую, где происходит концентрация экспортного потенциала страны, то там все сопоставимо с Москвой. Тот же Петербург ближе к Москве, чем все остальные», — сказала она.
В структуре затрат граждан, отнесенных аналитиками АКРА к среднему классу, преобладают расходы на автомобили (от 32 до 20%) и текущее потребление (от 21 до 17%). Исключение составляет Москва, где структура расходов больше соответствует понятию «средний класс», для которого свойственно основное направление затрат на инвестиции, недвижимость, товары длительного пользования. «Ни в коем случае максимум не должен приходиться на текущее потребление: продукты, оплату счетов либо на автомобиль. У нас получается, что в основном во всех федеральных округах средний класс тратит на автомобили и текущее потребление, кроме Москвы», — сказала эксперт АКРА. Самые больше расходы у столичного среднего класса уходят на жилье (35%), на втором месте — траты на автомобиль (20%), текущее потребление (17%).
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