Что ждет участников на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018»

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В Самарской области «iВолга-2018» проводится с 2013 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и подпатронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.«iВолга-2018» состоится в период с 26 июля по 4 августа и примет на Фестивальной поляне на Мастрюковских озерах 2 тысячимолодых людей в возрасте от 18 до 30 лет со всего округа.Раз в два года в рамках «iВолги» проходит российско-китайский форум «Волга-Янцзы». В этом году крупное международное событие соберет на одной площадке больше сотни участников из Поднебесной и со всего ПФО. Большое внимание будет уделено не только культурной, но и образовательной программе. Проект поддержат как региональные, так и федеральные эксперты.В рамках пресс-конференции организаторы «iВолги-2018» расскажут об образовательной программе, культурно-досуговых и спортивных направлениях и, конечно же, о его международной составляющей – российско-китайском форуме «Волга Янцзы», сообщает пресс-служба облправительства.