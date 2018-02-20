Что такое группы крови, почему их на самом деле гораздо больше, чем вы думаете, бывают ли универсальные доноры...

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Но этого может и не произойти, ведь вариантов этой молекулы всего четыре — их стали обозначать «ноль», А, Б и АБ (или первая, вторая, третья, четвертая группы крови). Более того, выяснилось, что носителям четвертой группы можно переливать любую другую, а носители первой сами могут поделиться с кем угодно. И у детей не обязательно та же группа, что у родителей — наследование идет по схеме, в которой есть разные варианты генных комбинаций. Почти сразу после этих открытий во всем мире стали пытаться понять, а что еще общего у людей с одной и той же группой крови.В Японии появились исследования о том, что есть связь с темпераментом и привычками… В этой стране до сих пор иногда даже при найме на работу указывают, человек с какой группой нужен. В Корее есть мультики с героями 0, А, В и АВ… На опыт Азии ссылался натуропат Питер Диадамо, который 20 лет назад придумал диету по группе крови. Первая в его системе — это потомки первобытных охотников, должны есть больше мяса. Вторая — наследники земледельцев, им прописаны крупы и овощи. Третья — кочевники: понемногу от первых двух плюс молоко и сыр. И, наконец, четвёртую группу автор назвал самой молодой, «загадкой» и предложил крольчатину, ягнятину, рыбу и молочные продукты. Все это — в соответствии с особенностями натуры каждого типа.Поклонников диеты, увы, придется разочаровать — ее не раз проверяли в ведущих мировых научных центрах и пришли к выводу, что эффективность стремится к нулю. А иногда все-таки худеют люди от того, что многие советы там разумны вне зависимости от группы крови: например, рекомендация для «охотников» есть меньше хлеба.Да и вообще — наука уже давно выяснила, что генетические варианты существуют не только у агглютиногена, но и у других молекул на поверхности эритроцитов — так что, по современным данным, групп крови, строго говоря, никак не меньше 30! Более того, в одном человеке могут одновременно существовать несколько групп крови! Такое происходит, например, у пациентов, которым пересадили костный мозг. Это называется «химеризм», в честь мифического животного с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи.Современные доктора, кстати, стараются все-таки не злоупотреблять универсальной группой крови, а переливать человеку его родную — так лучше всего результаты, меньше осложнений. Интересный вопрос — для чего вообще природа сделала наши эритроциты разными? Устойчивого мнения у ученых нет, но, видимо, генетическое разнообразие в этом (как и в других признаках) повышало шансы человечества адаптироваться и выжить в самых разных условиях. Ведь известно, что даже наследственная болезнь крови — серповидно-клеточная анемия — в некоторых регионах дает преимущество — устойчивость к малярии.Так или иначе, в Азии сейчас больше всего людей с третьей группой. А, например, у индийцев резус положителен в 99 процентах случаев, в то время как у европейцев таких всего 85 процентов. Но что касается склонности к заболеваниям, то исследования показывают весьма слабую зависимость от группы крови. Статистика Гарварда говорит, что сердечно-сосудистые болезни у людей с 1 группой бывают реже, чем у остальных, а язва желудка — наоборот, чаще. Но решающего значения это не имеет. И уж, конечно, нет причин говорить, что «четвертая — сильная, а остальные — пониже». То же касается и характера — научных подтверждений нет. Одну и ту же группу крови могут иметь люди, совершенно не похожие друг на друга.В семье бизнесмена Дмитрия Любина на эту тему даже шутят. Как-то раз ему перелили кровь жителя Арабских Эмиратов. И когда Дмитрий ведет себя эмоционально, семьи комментирует: «О! Опять горячая арабская кровь заговорила!» Но это, конечно, шутка. Никаких изменений не произошло.Ученые говорят, что группы крови — это просто генетическая разница — такая же, как между карими и зелеными глазами или цветом волос. Для экстренных ситуаций свою группу, конечно, стоит знать. И надо учитывать резус будущих родителей при планировании беременности — иначе бывают проблемы. А вот строить диету и рисовать психологические портреты по группе крови — нет, наука такое не одобряет.Фото:hudo.tech