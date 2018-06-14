Что происходит с ценами на железо для компьютера? Это жесть
14 июня 2018 14:43
Но цифровая лихорадка закончилась, а вот с ценами на комплектующие по-прежнему происходит какая-то мистика: я уже долгое время живу без ПК, но тут наткнулся на прейскурант компьютерных запчастей и знаете что?
Сегодня выгоднее купить Макбук + консоль, чем собирать игровой компьютер. Даже с учётом стоимости консольных игр.
Не верите? Давайте Посмотрим ассортимент магазина компьютерных запчастей по фильтру «для игр» и посчитаем:
Комплектующие для топовой «тачки», или крепкого «середнячка»?
Теме сборки персонального компьютера под разные нужды посвящены десятки и сотни гайдов в интернете. В этой статье я предлагаю просто взглянуть на актуальные цены комплектущих, из которых можно собрать компьютер для комфортной игры в современные ААА-проекты.
Основные компоненты для любого ПК:
материнская плата
кулер
процессор
видеокарта
оперативная память
жёсткий диск
корпус
Начинать принято с материнской платы, которая является связующим звеном между всеми компонентами системного блока. Вот цены:
В среднем сегодня «мать» обойдётся в 15 000 рублей. Будем брать среднюю цену каждого компонента, потому что топовые платы могут стоить и 80 000 рублей. Лично я не готов отдавать столько лишь за одну запчасть.
Так что выбираю материнскую плату за 15 000 руб.
Далее нужно выбрать процессор, за который будет не стыдно. Разброс цен на «камни» очень велик, от 1 500 руб. и до бесконечности.
Понятно, что для игр нужно брать что-то помощнее офисного варианта, так что вот цены на неплохие (но не топовые) процы:
это не самые дорогие, но и не самые дешёвые – так, бодрая «серединка». Отсчитываю на этот важный элемент моего мультимедийного монстра 17 000 рублей.
Чтобы не смотреть в пиксели на экране, нужна хорошая видеокарта. Тут всё зависит от толщины кошелька, так что предлагаю выбрать что-то помощнее, чтобы не задумываться об апгрейде следующие 2 года:
Хочешь Wolfenstein II The New Colossus или Destiny II с плавной графикой, максимальной прорисовкой горизонта и отсутствием лагов во время жарких зарубов? будь готов раскошелиться на «видяху» за 20 000 руб., как минимум.
В идеале нужно смотреть варианты за 30 000 руб.: там и чип помощнее, и памяти побольше.
Чувствуете? всего 3 компонента, а уже около 60 000 рублей потрачено. Но мы же хотим игровой компьютер, поэтому идём дальше.
Оперативка, блок питания, корпус. Нужно ещё денег!
Скажу по секрету, к написанию этого поста меня подтолкнула именно цена на оперативную память. Давно ли плашка DDR на 8 Гб стала стоить 7 000 рублей и выше?
Я в шоке.
7 000 рублей – не предел. Есть и дороже. Гораздо дороже :(
Блок питания нужен не ниже 500 Ватт. Лучше 650, чтоб два раза не вставать. И это удовольствие тоже обойдётся в ощутимые 8-12 тысяч рублей.
Корпус, в который нужно будет запихнуть все компоненты, стоит около 10 000 рублей.
Да, обыкновенный midi-tower, не самого колхозного дизайна, без подсветок, водяного охлаждения и прочих украшательств.
Ах да, жёсткий диск! Здесь всё хорошо – цены умеренные, за 1 Тб нужно будет заплатить 2-4 тысячи рублей.
В идеале, нужен один SSD-диск, для операционной системы. Понятно, что 128 Гб хватит с лихвой, и такой накопитель можно найти за те же 2000 – 4000 тыс. рублей.
В совокупности общая сумма игрового системного блока на данном этапе уверенно стремится к 90 000 руб.
Периферия: мышь, клавиатура и монитор
Есть ли смысл собирать мощный игровой компьютер и покупать к нему стандартный монитор, с чудовищно медленной частотой обновления картинки? Правильно, никакого смысла в этом нет.
Так что нужно смотреть в сторону какого-нибудь Benq, или даже Acer серии Predator: мы писали обзор такого мега-монитора, который идеально подходит для игр.
Стоит эта радость для глаз 32 990 рублей.
Осталась мелочь, вроде мыши и клавиатуры. Мы же геймеры, поэтому только Razer, только хардкор.
Комплект Razer Cynosa Pro Bundle, состоящий из клавиатуры с подсветкой и мыши обойдётся в 5 990 рублей. Это тоже не топ, но для забегов в PUBG вполне сгодится.
Итого: общая стоимость игрового компьютера с монитором и периферией составляет 133 980 рублей.
А если взять MacBook и PS4?
В магазине Apple самый новенький MacBook 13″ без тачбара обойдётся в 94 990 pyб. А в М.Видео можно урвать «плойку» с 3-мя играми в комплекте за 21 490 руб.
Итого, потратив 116 480 рублей (против 133 980), у меня будет мощный, производительный Apple-ноутбук для работы, интернета и прочих офисных радостей, а для игр – отличная консоль, которую не нужно апгрейдить и бояться, что игры будут тормозить или вообще не запустятся.
Плойку можно подключить к телевизору, который и так есть у каждого. Так что экономия всё равно получается существенная.
Я понимаю, что комплектующих для ПК существует огромное множество, и можно собрать приемлемый комп не используя «игровое» железо. Однако, даже в этом случае цена системного блока в сборе будет колебаться в районе 80 000 рублей.
Такими темпами ПК действительно скатятся в андерграунд в самое ближайшее время. Учитывая количество консольных эксклюзивов, которые показали на Е3, лично я в очередной рад порадовался решению отказаться от ПК в пользу PlayStation 4.
Вы всё ещё считаете компьютер выгоднее? Подумайте ещё раз. В свете современного ценообразования на комплектующие всё не так однозначно.
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