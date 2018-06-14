Что происходит с ценами на железо для компьютера? Это жесть

Но цифровая лихорадка закончилась, а вот с ценами на комплектующие по-прежнему происходит какая-то мистика: я уже долгое время живу без ПК, но тут наткнулся на прейскурант компьютерных запчастей и знаете что?Сегодня выгоднее купить Макбук + консоль, чем собирать игровой компьютер. Даже с учётом стоимости консольных игр.Не верите? Давайте Посмотрим ассортимент магазина компьютерных запчастей по фильтру «для игр» и посчитаем:Комплектующие для топовой «тачки», или крепкого «середнячка»?Теме сборки персонального компьютера под разные нужды посвящены десятки и сотни гайдов в интернете. В этой статье я предлагаю просто взглянуть на актуальные цены комплектущих, из которых можно собрать компьютер для комфортной игры в современные ААА-проекты.Основные компоненты для любого ПК:материнская платакулерпроцессорвидеокартаоперативная памятьжёсткий дисккорпусНачинать принято с материнской платы, которая является связующим звеном между всеми компонентами системного блока. Вот цены:В среднем сегодня «мать» обойдётся в 15 000 рублей. Будем брать среднюю цену каждого компонента, потому что топовые платы могут стоить и 80 000 рублей. Лично я не готов отдавать столько лишь за одну запчасть.Так что выбираю материнскую плату за 15 000 руб.Далее нужно выбрать процессор, за который будет не стыдно. Разброс цен на «камни» очень велик, от 1 500 руб. и до бесконечности.Понятно, что для игр нужно брать что-то помощнее офисного варианта, так что вот цены на неплохие (но не топовые) процы:

это не самые дорогие, но и не самые дешёвые – так, бодрая «серединка». Отсчитываю на этот важный элемент моего мультимедийного монстра 17 000 рублей.Чтобы не смотреть в пиксели на экране, нужна хорошая видеокарта. Тут всё зависит от толщины кошелька, так что предлагаю выбрать что-то помощнее, чтобы не задумываться об апгрейде следующие 2 года:Хочешь Wolfenstein II The New Colossus или Destiny II с плавной графикой, максимальной прорисовкой горизонта и отсутствием лагов во время жарких зарубов? будь готов раскошелиться на «видяху» за 20 000 руб., как минимум.В идеале нужно смотреть варианты за 30 000 руб.: там и чип помощнее, и памяти побольше.Чувствуете? всего 3 компонента, а уже около 60 000 рублей потрачено. Но мы же хотим игровой компьютер, поэтому идём дальше.Оперативка, блок питания, корпус. Нужно ещё денег!Скажу по секрету, к написанию этого поста меня подтолкнула именно цена на оперативную память. Давно ли плашка DDR на 8 Гб стала стоить 7 000 рублей и выше?Я в шоке.7 000 рублей – не предел. Есть и дороже. Гораздо дороже :(Блок питания нужен не ниже 500 Ватт. Лучше 650, чтоб два раза не вставать. И это удовольствие тоже обойдётся в ощутимые 8-12 тысяч рублей.Корпус, в который нужно будет запихнуть все компоненты, стоит около 10 000 рублей.Да, обыкновенный midi-tower, не самого колхозного дизайна, без подсветок, водяного охлаждения и прочих украшательств.Ах да, жёсткий диск! Здесь всё хорошо – цены умеренные, за 1 Тб нужно будет заплатить 2-4 тысячи рублей.В идеале, нужен один SSD-диск, для операционной системы. Понятно, что 128 Гб хватит с лихвой, и такой накопитель можно найти за те же 2000 – 4000 тыс. рублей.В совокупности общая сумма игрового системного блока на данном этапе уверенно стремится к 90 000 руб.Периферия: мышь, клавиатура и мониторЕсть ли смысл собирать мощный игровой компьютер и покупать к нему стандартный монитор, с чудовищно медленной частотой обновления картинки? Правильно, никакого смысла в этом нет.Так что нужно смотреть в сторону какого-нибудь Benq, или даже Acer серии Predator: мы писали обзор такого мега-монитора, который идеально подходит для игр.Стоит эта радость для глаз 32 990 рублей.Осталась мелочь, вроде мыши и клавиатуры. Мы же геймеры, поэтому только Razer, только хардкор.Комплект Razer Cynosa Pro Bundle, состоящий из клавиатуры с подсветкой и мыши обойдётся в 5 990 рублей. Это тоже не топ, но для забегов в PUBG вполне сгодится.Итого: общая стоимость игрового компьютера с монитором и периферией составляет 133 980 рублей.А если взять MacBook и PS4?В магазине Apple самый новенький MacBook 13″ без тачбара обойдётся в 94 990 pyб. А в М.Видео можно урвать «плойку» с 3-мя играми в комплекте за 21 490 руб.Итого, потратив 116 480 рублей (против 133 980), у меня будет мощный, производительный Apple-ноутбук для работы, интернета и прочих офисных радостей, а для игр – отличная консоль, которую не нужно апгрейдить и бояться, что игры будут тормозить или вообще не запустятся.Плойку можно подключить к телевизору, который и так есть у каждого. Так что экономия всё равно получается существенная.Я понимаю, что комплектующих для ПК существует огромное множество, и можно собрать приемлемый комп не используя «игровое» железо. Однако, даже в этом случае цена системного блока в сборе будет колебаться в районе 80 000 рублей.Такими темпами ПК действительно скатятся в андерграунд в самое ближайшее время. Учитывая количество консольных эксклюзивов, которые показали на Е3, лично я в очередной рад порадовался решению отказаться от ПК в пользу PlayStation 4.Вы всё ещё считаете компьютер выгоднее? Подумайте ещё раз. В свете современного ценообразования на комплектующие всё не так однозначно.