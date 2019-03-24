Что происходило в Самарской губернии во время «чапанной войны»
24 марта 2019 17:43
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Автор: Виктория Анистратова/Самарская газета
Весной 1919 года произошло восстание крестьян Симбирской и Самарской губерний. В честь столетия этого события в Самаре открыли большую выставку.
Весной 1919 года произошло восстание крестьян Симбирской и Самарской губерний. В честь столетия этого события в Самаре открыли большую выставку.
Недавно в автобусе мне встретился приезжий с Урала. Он громогласно требовал указать ему книжный магазин, где можно купить книгу о «чапанах». Слышал, мол, что в Самаре издали ее в память о крестьянском восстании. Я предложила ему обратиться в областную библиотеку, где открылась большая выставка по этой тематике. А мужчина все не унимался: нужна, мол, именно книга: «Хочу детям ее отвезти, чтобы знали правду о том, что пришлось пережить их прадедам. Понимаете, из сосланных мы…»
Оказалось, что далекий эпизод Гражданской войны, длившийся с начала марта по начало апреля 1919 года, до сих пор остается в памяти многих российских семей. Так что же в действительности произошло в то время?
Десятилетиями крестьян, посмевших поднять оружие против продотрядовцев, считали врагами народа. Только в 90-х годах прошлого столетия первый Президент России Борис Ельцин издал специальный указ об их реабилитации.
Многие документы о событиях «чапанной войны» только недавно были рассекречены. До сих пор среди историков есть те, кто поддерживает официальную версию советской власти, согласно которой это был мятеж, поднятый кулаками, эсерами и деникинцами. Другие же исследователи пытаются дать событиям новую оценку. Кандидат исторических наук Андрей Калягин, присутствовавший на открытии выставки «Чапанная война: к 100-летию крестьянского восстания в Поволжье» в областной библиотеке, так обрисовал проблему:
— Историки до сих пор не нашли ответа на очень важный вопрос. Почему крестьян не устраивала никакая власть, как в годы Гражданской войны, так и до нее? Они постоянно убивали сборщиков продналога. Если посмотреть газеты того времени, вы обнаружите жуткие вещи. Еще нет большевиков, нет власти «белых», КОМУЧа, но уже есть явное противостояние власти.
Калягину возразил доктор исторических наук Петр Кабытов, отрицая якобы присущую русскому мужику склонность к анархии:
— В литературе советского периода «чапанную войну» оценивали как антисоветские эсеровские кулацкие мятежи. Но это неверно, потому что в связи с введением продразверстки в них участвовали все слои крестьянства. Жителей села просто довели до отчаяния постоянными поборами.
Профессор призвал понять мотивы крестьян, у которых постоянно, с самого начала Первой мировой, изымали плоды их труда под тем или иным предлогом — начиная с царского продналога и до коммунистической продразверстки. В ходе последней забирали даже священный для сельчан семенной фонд. Мужики понимали, что тем самым власти обрекают их семьи на голодную смерть. И они оказались правы. В самом начале 20-х годов в Самарской губернии разразился страшный голод. С другой стороны, восставшие не хотели полностью противопоставлять себя государству.
— Восстание в Самарской губернии проходило под лозунгом «Долой насильников-коммунистов, да здравствует Советская власть!» — пояснил Кабытов.
В связи с этим вопрос деда Нечипора из комедии «Свадьба в Малиновке» «Ты за большевиков али за коммунистов?» не кажется таким абсурдным. Ведь жители сел всего год назад радостно приветствовали советскую власть, первым же декретом провозгласившую «Землю — крестьянам!», и просто не могли понять, как представители той же власти могут бесцеремонно отбирать у них последнее. Поэтому, по мнению крестьян, Советы — было хорошо, а коммунисты — плохо. К тому же порой в состав продотрядов входили не только идейные партийцы, но и люди с преступным прошлым. Они зачастую вели себя так, будто бы село было отдано им на «позор и разорение».
Вот о чем телеграфировала начальству большевичка Глафира Окулова, скрывавшаяся за подписью «завполитотдвост Теодорович»:
«Безобразия, которые происходили в Симбирской губернии, превосходят всякую меру. При взимании чрезвычайного налога употреблялись пытки вроде обливания людей водой и замораживания. Губернские организации смотрели на это сквозь пальцы. При реквизиции скота отнимали и последних кур. В нашем распоряжении есть теперь уже обширный материал о Сенгилеевском уезде, где председатель уездного комитета партии участвовал, будучи членом ЧК, в десятках избиений арестованных и дележе конфискованных вещей. Партийная организация была теплой компанией грабителей, разбойников, белогвардейцев».
Сейчас пришло время разобраться, что же в действительности стало причиной кровавых событий, в результате которых погибли около 4 000 волжан. Поэтому так актуальна выставка в Самарской областной библиотеке: она дает возможность как изучить подлинные свидетельства очевидцев, так и прочесть литературные произведения о «чапанной войне». Кстати, первый описавший крестьянское восстание в Самарской губернии писатель Артем Веселый был через несколько лет репрессирован и казнен. А его роман запретили сразу же после выхода в свет. Николай Иванович Кочкуров
родился 29 сентября 1899 года в Самаре, в бедной семье волжского крючника. Под псевдонимом Артем Веселый печатался в крупных советских журналах. Он первым решился рассказать о трагедии своих земляков-крестьян, но небольшой тираж его повести «Чапаны» был конфискован и уничтожен, а самого автора в 1939 году расстреляли как врага народа. Больше эту тему в литературе никто не поднимал до 1996-го.
— Я предлагаю нашим посетителям самим по документам проследить всю цепь событий от революции 1917 года, через войну 1918-го, когда КОМУЧ противоборствовал наступающим большевистским силам. «Чапанное восстание» можно отнести к последним эпизодам Гражданской, ведь в него были вовлечены такие, обычно нейтральные, силы, как крестьянство, — заявил на открытии выставки в СОУНБ начальник отдела использования архивных документов Евгений Малинкин. — На мой взгляд, необходимо помнить обо всех жертвах трагических событий, происходивших в 20-х годах прошлого века на территории нашей области.
Пройдет еще каких-то пара лет после разгрома «чапанного восстания», и здесь, в губернии, начнется страшнейший голод, который во многом тоже будет являться следствием этих событий. Уровень жертв, как показывают архивные документы, колоссален. Все эти печальные события определили ход истории нашего края в XX веке.
Продолжение следует
Фото: историческая-самара.рф
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