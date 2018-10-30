Что могли купить звёзды "Иван Васильевич меняет профессию" на свои гонорары
30 октября 2018 15:26
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Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал лидером советского кинопроката в 1973 году. Его посмотрели более 60 миллионов зрителей в кинотеатрах. До сих пор он остаётся одним из наиболее кассовых отечественных фильмов, а цитаты главных героев прочно вошли в фольклор.
Учитывая ошеломительный успех фильма, можно было бы предположить, что съёмочная группа и актёрский состав заработали очень много. Однако в действительности это совсем не так.
Леонид Гайдай
Главный создатель фильма заработал больше всех, что абсолютно справедливо. Совмещавший ставки режиссёра и сценариста Гайдай получил за работу почти восемь тысяч рублей (5943 рубля за режиссуру и ещё две тысячи за сценарий). По советским меркам эта цифра выглядела внушительно. В начале 70-х, когда фильм вышел на экраны, среднестатистическая зарплата советского гражданина не превышала 120 рублей. Таким образом, режиссёр и сценарист успешного фильма заработал столько же, сколько среднестатистический гражданин за пять с половиной лет непрерывного труда. Если сравнить это с современными официальными данными по средней зарплате (42 550 рублей в месяц) эта сумма условно сопоставима с нынешними 2,8 млн рублей.
Впрочем, несмотря на то что цифра выглядит внушительно, шиковать на эту сумму было нельзя. На эти деньги Гайдай мог приобрести новенький ВАЗ-2101. Либо немного добавить и купить сразу два автомобиля: "Москвич-412" и "ушастый" запорожец.
Либо режиссёр мог приобрести на заработанные деньги двухкомнатную кооперативную квартиру в Москве. Как двухкомнатная квартира в Москве могла стоить сопоставимо с обычной "копейкой"? Дело в том, что в СССР в принципе отсутствовал рынок жилья. Жильё не покупалось и не продавалось, предприятия и ведомства обеспечивали своих работников жильём самостоятельно. Те, кто не хотел стоять в очереди, могли приобрести кооперативную квартиру за свои деньги. Но в связи с наличием ведомственного жилья квартирный вопрос стоял не так остро, как автомобильный. А вот автомобилизация в СССР началась очень поздно, автомобилей производилось немного, на всех желающих не хватало, вдобавок машины продавались на внутреннем рынке с огромной наценкой.
Юрий Яковлев
Исполнитель сразу двух ключевых ролей заработал больше всех остальных актёров. Гонорар Яковлева за фильм превысил 4300 рублей. Актёр заработал столько, сколько простой трудящийся заработал бы ровно за три года. В современном соотношении средних зарплат сумму можно сравнить с 1,5 млн рублей. На эти деньги звезда советского кино могла бы приобрести автомобиль "Москвич-412", но вот на "Жигули" ей бы уже не хватило. Зато можно было купить кооперативную однокомнатную квартиру в столице.
Гонорары остальных артистов были значительно скромнее.
Леонид Куравлёв
Гонорар Леонида Куравлёва составил 2312 рублей. За полтора года труда такую сумму по силам было заработать любому среднестатистическому гражданину. Исходя из нынешних реалий, сумму можно сравнить с 808,5 тысячи рублей.
Несмотря на запоминающуюся роль в фильме, на полученный гонорар Куравлёв не купил бы ни копейку, ни москвич. В лучшем случае можно было купить запорожец. На кооперативную квартиру в столице с такой суммой тоже нельзя было рассчитывать, хотя в провинции купить её было можно.
Александр Демьяненко
Главный Шурик советского кино заработал за участие в фильме чуть больше 1660 рублей, или почти 14 месячных зарплат. Сумму, сопоставимую с нынешними 588,6 тысячи рублей.
Чтобы купить новые "Жигули", актёру пришлось бы ещё три раза сыграть Шурика по этой же ставке или выбрать синицу в руках и приобрести мотоцикл "Урал". Такая покупка на этот гонорар была возможна.
Савелий Крамаров
Роль артиста в фильме была не главной, поэтому и получил он существенно меньше других исполнителей, хотя считался перворанговым актёром. Гонорар за съёмки составил 1129 рублей.
Сумма, которую можно было заработать при средней зарплате за девять месяцев и две недели. Ни на какой автомобиль с такими деньгами рассчитывать было нельзя, но если бы актёр появился ещё в нескольких эпизодах, он мог бы купить мотоцикл "Урал". Зато уже полученного с лихвой хватило бы на "Иж-Юпитер".
Михаил Пуговкин
За роль режиссёра Якина актёр получил 788 рублей. Полугодовую зарплату среднестатистического гражданина. Примерно 279 тысяч на наши деньги.
В лучшем случае на эти средства можно было приобрести мотоцикл "Иж-Планета". Если немного добавить — приобрести один из первых советских цветных телевизоров "Рубин". А на чёрно-белый "Горизонт" даже добавлять бы не пришлось.
Владимир Этуш
Хотя актёр и появился в эпизодической роли, она запомнилась зрителям надолго. Актёр заработал 630 рублей (пятимесячная средняя зарплата). Примерно 223,3 тысячи на наши деньги. На новенький цветной телевизор немного не хватило бы, как и на заграничные кинокамеру, магнитофон, замшевую куртку и портсигар, которые украли у его героя. Да и на советские тоже — техника в те времена стоила дорого.
На гонорар за съёмки в фильме можно было приобрести новый советский катушечный магнитофон "Весна-3" и любительскую кинокамеру "Нева". Либо мотоцикл "Иж". При небольшой доплате можно было купить два холодильника "ЗиЛ-Москва".
Наталья Селезнёва и Наталья Крачковская
Обе актрисы получили сопоставимые гонорары за съёмки. 362 и 347 рублей соответственно. Это всего три месячные советские зарплаты того периода, или чуть более 120 тысяч рублей в современных реалиях.
Этих сумм хватило бы на приобретение телевизора, только не цветного, а чёрно-белого (например "Рекорд"). Либо можно было приобрести три фотоаппарата "Зенит" или же пару-тройку хороших пальто. Также гонорара хватало на приобретение холодильника "ЗиЛ-Москва".
Наталья Кустинская
Актриса, запомнившаяся зрителям по эпизоду "Галочка, ты сейчас умрёшь!", получила за участие в фильме 168 рублей. Чуть больше средней месячной зарплаты в стране. Около 60 тысяч современных рублей.
Телевизор или хороший магнитофон (если немного доплатить, хватило бы на магнитофон "Романтик-3") на эти деньги купить было нельзя, зато хватало на несколько велосипедов (в зависимости от марки) или на одно пальто. На большие модели холодильников этих денег не хватило бы, но можно было купить малогабаритный холодильник, например "Саратов-2". Или слетать отдохнуть на Чёрное море.
Кадр фильма "Иван Васильевич меняет профессию"/ © Кинопоиск
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