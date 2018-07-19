Что ели иностранцы в самарских ресторанах
19 июля 2018 20:39
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Борщ также заказывали, но гораздо реже, а доедали — только окрошку, передает "Самарское обозрение".
Фото: nakormi.com
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