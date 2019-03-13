Что делать, если вам пришли некорректные квитанции за вывоз ТКО
13 марта 2019 16:09
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Для ООО “ЭкоСтройРесурс” минувшая неделя запомнится пиковыми нагрузками на только-только открытые центры обслуживания населения. Согласно данным информационного центра регоператора (РО), только за 5 марта для решения самых разнообразных вопросов в его филиалы обратилось 2115 человек. “Пиковая загрузка наблюдалась и на линии колл-центра - сразу после доставки квитанций в большие города - Самару и Тольятти, - говорит председатель правления ООО ”ЭкоСтройРесурс“ Михаил Захаров. - Наши специалисты продолжают работать в усиленном режиме, но хотелось бы отметить, что большинство запросов, поступающих по телефону "горячей линии", предполагает разъяснения относительно новой системы обращения с ТКО, в то время как ответы на самые распространенные вопросы можно найти на нашем сайте: www.ecostr.ru”.
После того как в почтовые ящики жителей Самарской области стали приходить первые квитанции за вывоз ТКО, выявилась масса случаев несовпадения. Кому-то выставили счет за большее количество квадратных метров, где-то “платежка” пришла на давно умершего родственника. В каких-то случаях и вовсе заплатить за мусор предложили сразу РО и управляющая компания. В “ЭкоСтройРесурсе” принимают эти претензии и ответственно заявляют, что сейчас их сотрудники проводят работу по окончательной выверке данных абонентов, чтобы такие ситуации не повторялись. “Согласно законодательству, актуальная информация должна предоставляться органами ФМС и управляющими компаниями и загружаться в ГИС ЖКХ, однако сейчас эта загрузка не осуществляется. Поэтому РО формирует базу данных своих абонентов на основе Росреестра и других открытых источников, - отвечает Михаил Захаров. - В результате объединения этих баз данных возможны сбои”.
Но как поступать собственникам жилья, получившим двойные квитанции? Прежде всего необходимо уточнить, заключил ли РО договор с конкретной управляющей организацией или нет. По данным “ЭкоСтройРесурса”, в Самарской области числится 1945 управляющих организаций (ТСЖ, УК и т.д.). 586 из них выбрали способ взаимодействия с РО путем заключения договора в качестве юридического лица, что означает включение в общую квитанцию управляющей организации строки “Обращение с ТКО”. 1359 УК отказались от заключения договора с РО, поэтому жители таких домов получили “прямые” платежные квитанции. “В случаях, когда управляющей организацией был заключен договор с РО, ”прямые“ квитанции жителям приходить не должны, - утверждает председатель правления ”ЭкоСтройРесурса“. - Но даже если это произошло, после обращения гражданина к РО обязательно будет произведен перерасчет. Имеют место и случаи двойного выставления платежных документов вследствие технических сбоев в работе УК. Чтобы данная ситуация не повторялась, направьте РО описание возникшей проблемы, копию неверной квитанции для ее аннулирования, а также копию подтверждающего документа”.
По словам Михаила Захарова, подтверждающим документом считается выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности (для 10 городских округов Самарской области, где расчет осуществляется по квадратным метрам), или же справка о количестве зарегистрированных из органов ФМС/паспортного стола/ МФЦ/ ЕГРН или справка о составе семьи (жителям 27 муниципальных районов, где расчет стоимости ведется по количеству зарегистрированных).
В случае получения двух полностью корректных квитанций с разными номерами лицевых счетов оплату можно произвести по любой из них. После этого потребителю необходимо обратиться к РО, чтобы закрепить за собой тот номер лицевого счета, по которому была произведена оплата. Сделать это можно в любом из 24 центров обслуживания населения ООО “ЭкоСтройРесурс”. В Самаре - это ул. Сердобская, 8 и ул. Победы, 14, в Тольятти - ул. Карбышева, 2, 3-й этаж, ком. 47, 48.
Помимо телефона "горячей линии" 8 846 303 06 48 регоператор призывает жителей пользоваться средствами связи в виде электронной почты (mail@ecostr.ru), а также направлять сообщения на мессенджеры WhatsApp и Viber по тел. 8-927-653-33-09
Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов должна кардинальным образом измениться в самые кратчайшие сроки
Сергей Марков, министр энергетики и ЖКХ Самарской области:
- Необходимо наладить своевременный вывоз мусора и оснащение площадок качественными контейнерами. В настоящее время, согласно заявкам от муниципалитетов, требуется обустроить более 8 тыс. контейнерных площадок. Компаниям, которые ранее занимались утилизацией пластика, предлагают вернуть свои контейнеры обратно. Губернатор поставил перед нами задачу, чтобы весной мы начали устанавливать на площадках отдельные контейнеры для сухих и пищевых отходов. Постепенно во всех муниципалитетах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, которые регоператор должен вывозить по отдельности.
Андрей Кислов, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы:
- Сейчас в работе регоператора идет процесс становления, и это очень сложный процесс. Много вопросов с квитанциями, но думаю, это будет отработано. Намного важнее качество услуг. Много жалоб от жителей, что не вывозят своевременно мусор. Необходимо правильно разъяснять людям, за что они платят. По сути, человека мало волнуют все реструктуризации и изменения. Его волнует, чтобы он утром вышел из подъезда, а контейнер был чистый. Основная задача регоператора - выполнить эту работу, убрать несанкционированные свалки. Для этого он и создавался, и были установлены такие расценки, чтобы у человека не было проблем с мусором на его территории двора, города, поселка, ближайшего леса.
Виктор Часовских, руководитель регионального центра “ЖКХ-Контроль”:
- Основная масса жалоб от жителей на неправильно выставленные квитанции. У кого-то в двойном размере, у кого-то с неправильной площадью или людьми, которые не живут в квартире. Также жителей региона возмущает сумма комиссии, которую приходится уплачивать при оплате в банке или на почте - минимум 30 рублей. В итоге люди отказываются платить, пока не наведут порядок. Регоператор столкнется с массовой неоплатой своих услуг. Нужно срочно принимать меры, открыть в 2-3 раза больше пунктов приема жителей, работать с телефонными обращениями, потому что сейчас на “горячую линию” не дозвониться, а пожилые люди не могут передавать данные по Интернету. Необходимо решать вопрос с комиссией, включать в свои затраты.
Ирина Кочуева, депутат думы Самары:
- Обращения на "горячую линию" идут постоянно, жалобы идут прежде всего из городов, сообщают о неправильно выставленных квитанциях. На саму "горячую линию" дозвониться сложно, и там сотрудники отвечают заученными фразами. Когда задают нестандартный вопрос, например, что делать с переплатой, неправильными начислениями, ответа не получить. Регоператору, на мой взгляд, надо наладить работу своих структур, взаимодействующих с жителями. Они должны оперативно реагировать на изменение ситуации, а жители получать ответы на свои запросы, причем связь должна быть быстрой и не только через Интернет, а и по телефону, так как это доступно для людей старшего возраста.
Виктория Каткова, врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области:
- С начала года в отношении регоператора по обращению ТКО ГЖИ проведено две проверки, в результате которых нарушений не выявлено. Основаниями для проверок являются заявления, поступающие в инспекцию от граждан, юрлиц, а также информация от органов власти о фактах нарушения требований к обеспечению своевременного вывоза ТКО с площадок накопления. В холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) оно должно быть не реже одного раза в трое суток, в теплое время - не реже одного раза в сутки (ежедневный вывоз). Нарушение этих требований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до тысячи рублей; на юридических лиц - от 5 до 10 тыс. рублей.
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