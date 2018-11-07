Что делать, если украли iPhone
7 ноября 2018 23:57
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Удаленно блокируем iPhone
Первое, что необходимо сделать сразу же — заблокировать украденный смартфон.
Во-первых, так вы будете уверены в том, что злоумышленник не получит секретные данные.
Во-вторых, таким образом на экране блокировки высветится контактный номер. Это важно, поскольку вор в любом случае будет первое время пытаться связаться с вами.
Сделать это можно двумя способами: через другое устройство Apple, либо через официальный сайт компании.
Через iPad
1. Открываем приложение Найти iPhone.
2. Ищем в списке свой iPhone.
3. Включаем Режим пропажи.
Через iCloud.com
Если у вас нет других гаджетов Apple, достаточно открыть специальный сайт с компьютера на Windows.
1. Открываем эту ссылку.
2. Открываем приложение Найти iPhone и ищем смартфон в списке.
3. Активируем Режим пропажи.
Обращаемся в полицию
Следующим шагом становится обращение в местные правоохранительные органы.
Заполняем соответствующее заявление и указываем, что это для вас ущерб в особо крупном размере. Так есть шансы, что полицейские будут с чуть большим упорством искать ваш девайс.
Указываем в заявлении IMEI украденного iPhone. Этот код указан как на задней стороне упаковки от смартфона, так и в вашей учётной записи.
Для просмотра IMEI через другой i-девайс, откройте Настройки —> Apple ID (в самом верху).
Затем пролистайте ниже, чтобы увидеть список ваших устройств. На странице со смартфоном и указан заветный код.
Как полиция ищет ваш iPhone
Сотрудники полиции выполняют ряд стандартных процедур.
1. Указанный вами IMEI заносится в специальную полицейскую базу. А также рассылается по другим базам, с которыми часто сверяются «серые» продавцы.
Это делается для того, чтобы снизить возможность продажи украденного айфона.
2. IMEI передаётся в специальный отдел и ставится на поиск до тех пор, пока в него не вставят SIM-карту и включат.
3. При включении iPhone определяется вставленная SIM-карта. Правоохранительные органы получают доступ к данным владельца SIM-карты, выезжают к нему и забирают наш телефон.
Как ускорить действия полиции
На этот случай у Apple есть специальный почтовый адрес. Через него с компанией могут связываться только правоохранительные органы.
Смысл в том, что компания может реально отследить местоположение вашего смартфона. Это мне подтвердили в ходе одного из разговоров со службой технической поддержки.
Но стоит учесть, что для осуществления этого действия требуется обращение полиции:
При оформлении заявления полиция должна заполнить следующий документ.
Далеко не все полицейские знают об этом адресе. Укажите его, когда будете общаться с одним из представителей. Это должно заметно ускорить процесс поиска iPhone.
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Комментарии
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7 ноября 2018 23:57
Первое, что необходимо сделать сразу же — заблокировать украденный смартфон. Социум
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