Члены экипажа МКС проведут 6 часов в открытом космосе, осматривая дыру в "Союзе"

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— Начало выхода: 11 декабря, 19:05 мск. Завершение выхода: 12 декабря, 01:15 мск, — говорится в сообщении.Таким образом, Кононенко и Прокопьев проведут в открытом космосе около шести часов ради осмотра повреждения.Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Причины появления повреждения выясняются, но считается, что отверстие могло появиться во время сборки.