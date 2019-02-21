Член Общественного совета при УФСИН СО Максим Максимов передал в исправительные учреждения более 90 пар коньков

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Так, в рамках проекта «Десятилетие детства» с его помощью организовано посещение катка на площади Куйбышева для подростков, состоящих на учете в ряде самарских филиалов уголовно- исполнительной инспекции. Причем коньки ребятам были выданы бесплатно в пункте проката на все время мероприятия.Кроме того, во время товарищеского хоккейного матча между командой осужденных ИК-6 и городской командой «Чайка» Максим Максимов подарил осужденным более 60 пар мужских коньков, а после в уголовно-исполнительную инспекцию передал свыше 30 пар женских.Как считает сам член Общественного совета, эта работа необходима, так как способствует формированию у осужденных ценностного отношения к здоровому образу жизни, помогает сотрудникам уголовно-исполнительной системы в воспитательном процессе, поэтому будетпродолжена, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области