Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске увеличилось до 19
2 января 2019 16:03
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Это уже восьмой погибший, найденный в руинах рухнувшего подъезда за сегодняшний день. Среди жертв трагедии на данный момент двое детей. Остаётся неизвестной судьба 22 жильцов дома 164 на улице Карла Маркса. Однако спасатели не теряют надежду на обнаружение живых. Вчера из-под завалов достали 11-месячного мальчика. Он сейчас в московской клинике. А сегодня под грудой бетона и других обломков здания нашли живого попугая.
Фото: МЧС РФ
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