Число людей, считающих, что в больших потерях во время ВОВ виновато сталинское руководство, сократилось в четыре раза с 1991 года

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На вопрос о том, почему человеческие потери СССР значительно превысили потери нацистской Германии, больше всего респондентов ответило, что это объясняется внезапностью нападения немецких войск — так ответили 36% опрошенных (в мае 1991 года такого мнения придерживались 20% респондентов).В то же время резко выросло число тех, кто уверен в том, что нападение Германии стало неожиданным для руководства СССР. В 2005 году полностью уверены были в этом 16% респондентов, в 2018-м — 38%.Большие потери СССР в Великой Отечественной войне участники опроса Левада-центра объясняют также военным и техническим превосходством Германии (29%, в 1991-м — 15%), слабостью и неумелостью советского командования (10%, в 1991 году — 12%) и жестокостью гитлеровцев (10%, 17 лет назад — 5%).Самым популярным объяснением огромных потерь СССР в 1991 году был ответ «Сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами», тогда ему отдали предпочтение 36% опрошенных. В 2018 году такого мнения придерживаются только 9% респондентов.О том, что у них во время Великой Отечественной войны погиб или пропал без вести кто-то из родственников, рассказали 58% участников опроса Левада-центра.