Число адвокатов на душу населения в России оказалось в три раза меньше по сравнению с Европой
4 октября 2018 20:57
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В докладе суммированы данные 2016 года по 45 странам — членам Совета Европы. Всего в СЕ 47 государств (в отчет не попали Лихтенштейн и Сан-Марино).
Функции российской прокуратуры сильно отличаются от большинства европейских, отметила в разговоре с РБК руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Основная функция прокуратуры в России — надзор, который распространяется на все общественные институты; в уголовном процессе прокуроры только утверждают обвинительное заключение и представляют гособвинение в суде. В иностранных же правовых системах прокуроры чаще всего непосредственно расследуют уголовные дела.
По примерным оценкам в контрольно-надзорной деятельности, не связанной с уголовным преследованием, занято около 50% всех служащих органов прокуратуры, сказал РБК директор по исследованиям Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Поэтому логично, что в России вдвое больше прокуроров, чем в странах, где прокуратура лишь координирует работу органов предварительного расследования и представляет уголовные дела в суде, указал специалист.
Судей на душу населения в России несколько меньше, чем в целом среди всех государств — членов СЕ: 18 на 100 тыс., тогда как в Европе — 21 на 100 тыс. При этом в России приходится 49,4 адвоката на каждые 100 тыс. человек; и это трехкратно меньше, чем в среднем по европейским странам (162 адвоката), говорится в отчете. Больше всего адвокатов на Кипре (425 на 100 тыс.). а меньше всех — в Азербайджане (всего девять на 100 тыс.).
Небольшое по сравнению с европейскими странами количество адвокатов связано с «периферийным положением» адвокатуры и отсутствием состязательности правосудия, полагает Новикова. «У нас основную работу по расследованию уголовных дел ведет следствие. Адвокат де-факто более или менее может работать только на судебной стадии. Только перед судом адвокат получает доступ к материалам дела, на этапе расследования доступ защиты к ним по разным причинам затруднен», — объясняет руководитель исследовательских программ «Общественного вердикта». «Слабая позиция» адвокатуры привела к тому, что в советские времена эту профессию выбирало небольшое количество юристов; сейчас же этот институт только развивается, считает Новикова.
В значительной части европейских стран действует так называемая адвокатская монополия. Это значит, что любое представительство в суде может осуществлять только юрист со статусом адвоката, объяснил Титаев. В России же адвокатская монополия распространяется только на Уголовный процесс; в остальных делах представлять интересы сторон может практически любой человек. «Стимулы для вхождения в адвокатуру у нас гораздо слабее: можно заниматься по сути адвокатской работой, не становясь адвокатом», — сказал директор по исследованиям ИПП.
Судебная система России обходится в €24,2 в год на каждого гражданина, следует из доклада. В среднем европейские страны тратят €64 на одного жителя. При этом с 2014 по 2016 год в рублях траты на правосудие возросли на 12%, но из-за обвала рубля в евро бюджет сократился на 23,6%, подсчитали в СЕ. Максимальные расходы на правосудие в пересчете на душу населения — в Швейцарии (€214,8), а минимальные — в Азербайджане (€7,8).
В странах Восточной Европы, в том числе в России, в отличие от государств СЕ в целом наибольшая часть расходов — около 30% — приходится на содержание не судов, а прокуратуры. В странах Северной Европы авторы доклада обнаружили тенденцию к увеличению господдержки юридической помощи (на нее расходуется 30%).
Лишь 12% российского бюджета на правосудие покрывается пошлинами и сборами, следует из доклада. При этом в Германии, Ирландии, Исландии, а также на Мальте, в Турции и на Украине сборы компенсируют до 40% бюджетных трат на судебную систему.
Лишь в половине стран — членов СЕ есть институт суда присяжных, говорится в докладе. В целом по Европе отмечается тенденция к уменьшению числа судов и их укрупнению.
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