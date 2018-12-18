Чиновники предлагают отменить скидки при оплате штрафов ГИБДД
18 декабря 2018 15:20
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Президент Татарстана считает, что действующая система не оправдывает себя. Было подсчитано, сколько региональные бюджеты недополучают из-за действия данной системы. Так, в 2018 году регионы не получили примерно 3 млрд рублей. Данные средства, по мнению Рустама Минниханова можно было бы использовать для ремонта дорог или для улучшения ситуации с дорожной безопасностью.
Главная цель системы скидок при оплате штрафов – увеличение количества погашенных штрафов, стимуляция водителей быстрее оплачивать их, а не способ экономить средства нарушителей. В МВД ранее заявляли, что с этой задачей система справляется: снизилось количество просроченных штрафов. Так, за полгода 2018 было зафиксировано сокращение на 10%. Большая часть штрафов выписывается за нарушение скоростного ограничения на 20-40 км/час. Штраф за него составляет 500 рублей, учитывая скидку – 250 рублей. Эти штрафы водители платят охотно.
Скидка на уплату штрафов действует с начала 2016 года. Она не действует для серьезных нарушений ПДД, таких как вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования.
Президент Татарстана намерен направить свою инициативу на рассмотрение в Правительство РФ. Но там уже рассматриваются другие инициативы по данной теме. Так, предлагается продлить срок действия скидки на уплату штрафа в случае, если письмо с уведомлением шло к нарушителю по вине почты слишком долго. В Госдуме данный проект уже был одобрен в трех чтениях, передает samarskie-voditeli.ru.
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