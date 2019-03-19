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Новости /  Общество /  Социум  

Чиновник назвал аферой ситуацию с травлей девочки из-за письма Путину

19 марта 2019 15:57
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Глава Себежского района Псковской области, где живет семья Перчиковых, попросившая Путина о помощи, назвал ситуацию «чистейшей воды аферой». По его словам, местные жители «собирают бунт» из-за обвинений в травле ребенка.
В Сети появилась аудиозапись с комментарием главы Себежского района Псковской области Леонида Курсенкова по ситуации с 12-летней Тасей Перчиковой, написавшей письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Запись распространил Telegram-канал Baza, передает РБК.

В беседе с РБК Курсенков подтвердил подлинность записи. «Да, это мои слова. Вся ситуация это полная афера. Есть комиссия, созданная губернатором, она пусть разбирается, кто кого затравил», — заявил он.

На записи чиновник поясняет, что живет в деревне Томсино, вместе с семьей Перчиковых, и лично знаком с ситуацией. Он отмечает, что в администрацию семья девочки с просьбами о помощи не обращалась. «Они прописаны в Ленинградской области. Соцзащита оказать им помощь не может», — сообщил он.

Информацию о том, что местные жители начали травлю семьи девочки, Курсенков опроверг. «Кто их трогает? Они приехали, жители им помогли: сено, доски и еще кто-то что-то дал. Потом они собрали кучу денег», — сказал он. При этом Курсенков признал, что в деревне возникла конфликтная ситуация — однако ее поводом стало не письмо девочки, а обвинения местных жителей в травле. «Жители собирают бунт. Поеду после обеда разбираться с жителями... Потому что в этих соцсетях выложили, что они такие-сякие загнобили девочку», — рассказал глава района.

Сложившуюся ситуацию Курсенков назвал «чистейшей воды аферой». «У этой мамы есть дочка старшая в приюте в Ленинградской области, коммунальный долг 370 тыс. за квартиру, у нее куча долгов, у нее бывшее ИП. За этой дамой тянется все и вся. А виноваты местные жители», — сказал он.

Курсенков добавил, что не понимает, как семья могла попасть в сложное финансовое положение: «Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль? У которой двое работающих. У которой интернет и все прочее». В то же время на записи Курсенков говорит, что девочка, написавшая письмо, не посещает школу.

Перчикова ранее открыто сообщала о тех фактах, которые на аудиозаписи перечисляет чиновник: в середине января она рассказывала «России 1» о том, что у нее есть открытый долг по квартире и неработающее ИП.

Историю семьи Перчиковых в январе рассказало «Радио Свобода». В статье отмечалось, что Елена Перчикова с 11-летней дочерью переехали в Томсино из Санкт-Петербурга в мае 2018 года. В деревне женщина устроилась на работу санитаркой.

В середине декабря 12-летняя Тася Перчикова отправила письмо на сайт электронной приемной Владимира Путина с просьбой подарить мотоблок или мини-трактор. «Помогите пожалуйста, сделать маме подарок, чтобы ей было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств почти до потери сил», — говорилось в письме.

После публикации Курсенков впервые прокомментировал ситуацию. «Семья Перчиковых не единственная, кто испытывает подобные трудности, у нас [в районе] 19 тыс. населения, из них такие семьи примерно все в одинаковом состоянии, оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права», — объяснял он корреспонденту ТАСС. При этом глава района отмечал, что семье Перчиковых помогли с транспортом для того, чтобы девочка могла добираться до школы.

Также ТАСС сообщил, что администрация области намерена помочь семье, выделив деньги на покупку минитрактора. Однако, отмечали чиновники, помощь возможна только в том случае, если Елена Перчикова подпишет социальный контракт, по которому администрация отследит целевое расходование средств.

31 января «Россия 1» опубликовала сюжет, в котором депутат Псковского областного собрания Дарья Козьякова объясняла, что получить пособие Перчикова не может. «Ни о каких пособиях речи быть не может. Она не мать одиночка. У девочки есть отец, который да, пусть скрывается, проживает в Украине с их слов. Но он есть, т.е. здесь вопрос назначения алиментов непосредственно отцу. Поэтому как работающая, получающая зп выше прожиточного минимума. Никаких мер последовать не может», — говорила Козьякова.

16 марта Meduza рассказала о развитии истории: семье девочки «устроили травлю» после того, как ей начали поступать средства от благотворителей. Всего Перчиковы собрали 90 тыс. руб., на которые купили технику для огорода, учебники, одежду и лекарства. Однако одновременно семье начали поступать угрозы, коллеги Перчиковой начали писать на нее жалобы начальству. «По словам Перчиковой, коллеги также объясняли свое поведение тем, что ее дочь решила попросить президента о помощи: «Всем тяжело тут, не одной тебе, зачем что-то просить?», — говорилось в статье.

Проверку из-за сообщений о травле семьи провело псковское управление СКР. Сообщения ведомство не подтвердило, сославшись на слова самой Перчиковой. «Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — заявляли в пресс-службе.







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