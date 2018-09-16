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Четыре жены, шутки и слава. Как Евгений Петросян стал мемом

16 сентября 2018 18:34
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16 сентября известному юмористу Евгению Петросяну исполняется 73 года.
16 сентября известному юмористу Евгению Петросяну исполняется 73 года. В последнее время его имя практически ежедневно упоминается в СМИ в связи с разводом с Еленой Степаненко. А между тем многие забывают, что Евгений Петросян известен в первую очередь не как светский лев, которого регулярно упоминают в СМИ, а как человек, чьи шутки цитируют годами, пишет life.ru.

Детство

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку в семье преподавателя математики Азербайджанского педагогического института армянина Вагана Межлумовича Петросянца и домохозяйки Беллы Григорьевны.

— Коллеги называли отца ходячей энциклопедией. Он был подлинно учёный человек. Друзья-академики часто звали его перебраться в Ереван, а он отвечал: "Не могу, здесь мои предки, не могу оставить их могилы". Вот так он и остался там, — рассказывал Петросян в интервью Центру поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив".

Мать занималась хозяйством, хотя у самой был диплом инженера-химика. К слову, она была одной из учениц отца, так и познакомились — на его рабочем месте.

Родители-педагоги не имели к искусству никакого отношения, а сына готовили к "серьёзной профессии", например математика. Но мальчика тянуло к творчеству. Возможно, примером стал дядя, который в молодости выступал на эстраде.

Так, в семь лет он нарисовал акварелью икону Казанской Божией Матери. А с 12 участвовал в школьной самодеятельности, занимался в народном театре.

— Кстати, Муслим Магомаев тоже был со мной в самодеятельности. Только ему было 15, а мне 12, — вспоминает Петросян.

Переезд в Москву

Окончив школу в 1961 году, мальчик не собирался идти на математика. Он переехал в Москву и поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Хотел, конечно, во МХАТ, но тут ему помешал уже имеющийся опыт на сцене: в приёмной комиссии заявили, что его актёрская манера уже сформировалась и ему лучше попробовать себя в другом жанре.

У Петросяна с детства фееричная способность запоминать тексты. Ещё в школе на выступлении Марка Розовского он запомнил юмористический рассказ "Укушенный", который потом повторял в школе.

В столице Евгений Петросян начал подрабатывать сначала ведущим концертов, а в сентябре 1962 года его пригласили в Театр эстрады.

Первый брак и единственная дочь

Тогда же артист женился на младшей сестре знаменитой танцовщицы Викторины Кригер, с которой был знаком всего пару месяцев. В этом браке в 1968 году родилась единственная официальная дочь Петросяна. Девочку назвали в честь тёти.

Дочка Петросяна с самого детства мечтала стать актрисой. Они даже устраивали домашние спектакли. Но отец был против, так как опасался, что у неё не получится, а "хуже плохой актрисы нет ничего".

Брак с первой супругой продлился около десяти лет. После развода отношения с дочерью, что ожидаемо, сошли практически на нет. Викторина в России начала с организации выставок. На работе всё складывалось успешно, но дочь Евгения Петросяна уехала в США.

— Всё просто — я уехала с мужем, — пояснила она. — Тогда не хотела, но сейчас ни о чём не жалею. У меня прекрасная семья — муж Марк, двое детей — Марк и Андрей, — рассказала она в интервью изданию "Дни.ру".

Сейчас она владеет бизнесом по производству игрушек из стекла. С отцом общается изредка, по праздникам.

— У нас с папой взрослые отношения взрослых людей. "Поздравляю, доченька", "С Новым годом, папа" — вот, собственно, и всё. В личную жизнь друг друга мы не лезем, — рассказала она в интервью изданию "Мир новостей".

До Степаненко

Петросян работал ведущим в Оркестре Утёсова, который ценил его юмористические экспромты, затем перешёл работать в Москонцерт. С 1964 года Евгений Петросян стал постоянным ведущим "Голубых огоньков" и даже пробовался на роль главного героя в фильме "Операция Ы".

В 1970-х Петросян вновь стал общаться со своей первой любовью, дочерью известного певца Ивана Козловского — Анной, которая на семь лет была старше его. Они до этого несколько месяцев встречались, но дальше дело не зашло. А вскоре после развода начался роман. Анна решила выйти за Петросяна замуж, когда он в ресторане раскидал трёх мужчин, которые попытались её обидеть.

— Он во всех отношениях был рыцарь! Но что поделать, через полтора года я влюбилась в известного нейрохирурга, — рассказывала Анна в интервью Eg.ru.

Брак распался, отношения с нейрохирургом у Анны также не сложились. Некоторое время они периодически созванивались, но после брака Петросяна с Еленой Степаненко вовсе прервали общение.

В начале 2000-х женщина попала в аварию в Греции, после чего оказалась прикована к инвалидному креслу и практически не выходила из квартиры. Она умерла в 2007 году после продолжительной болезни.

Третий брак Петросяна тоже был недолгим. Юморист нечасто вспоминает о своей третьей жене — Людмиле, искусствоведе из Ленинграда. Они познакомились на гастролях, иногда выступали на сцене. Супруга не выдержала загруженности артиста и развелась с ним.

Самый долгий брак

Жизнь популярного юмориста можно смело разделить на два условных периода: до появления в его жизни Елены Степаненко и после. Так, в 1979 году он открыл Театр эстрадных миниатюр и стал проводить прослушивание на спектакль, куда пришла 26-летняя выпускница ГИТИСа Елена Степаненко. Сама она была замужем за пианистом Александром Васильевым, Евгений жил с супругой Людмилой.

Первый брак Степаненко распался практически сразу после того, как она ушла работать к Петросяну. А у самого юмориста третий развод был в начале 1980-х.

Вместе со Степаненко они играли в том числе в спектакле "Муж объелся груш" в 1981 году. Как пишет "АиФ", роман между ними завязался только спустя шесть лет после знакомства. Во время гастролей в Ялте они вместе ехали на машине. Петросян увидел, что у дороги продают сирень, и подарил актрисе целое ведро. А свадьбу сыграли 3 июня 1986 года.

— Свадьбы как таковой не было. Для нас обоих это не первый брак. Просто у нас в этот день было торжество, — рассказывал Петросян в интервью.

"Аншлаг" и "Смехопанорама"

С 1987 года Евгений Петросян принимает участие в юмористической программе "Аншлаг", ставит как сольные номера, так и выступает с Еленой Степаненко. Попутно он развивает и свои телепроекты, такие как "Инвентаризация", которую делал вместе с Михаилом Задорновым, ставил спектакль "Дураки мы все…" с Аркадием Хайтом, Виктором Коклюшкиным и другими.

В конце 1980-х его уже узнавали в лицо, фамилия Петросяна вовсю гремела на центральном телевидении. А в 1994-м он решает открыть свой проект на ОРТ — "Смехопанорама". Первый выпуск с короткими номерами юмористов и комментариями Евгения Вагановича вышел в январе. Долгое время "Смехопанораму" называли серьёзным конкурентом КВН. В 2004-м "Смехопанораму" перенесли на телеканал "Россия". Она выходит по сей день. А из "Аншлага" Петросян ушел в 2000-м.

С 2002 года выходили программы "Шутка за шуткой", в 2003-м появилось "Кривое зеркало". И если "Шутка" была пятиминутной юмористической заставкой, которую одно время несколько раз в день включали на телевидении, то "Кривое зеркало" — часовая передача, выходившая в выходные. Тогда, в начале 2000-х, она собирала целые семьи перед экранами. Программа существовала десять лет. А в 2013 году проект решили закрыть, сам Петросян перенёс операцию на сердце. Артист позже рассказывал "Собеседнику", что очень быстро оправился.

— Бог привел на операцию вовремя. Врачи всё грамотно сделали, — сказал в 2014 году юморист.

Петросян, несмотря на уже солидный возраст, не прекращает работу: написал десятки сценариев, к 70-летию готовил сольный концерт для московских и питерских зрителей, снимал "Петросян-шоу". При этом он очень много ездил по стране, продолжает это делать и сейчас.

Петросян-мем

С 2000-х годов Петросян стал своеобразным интернет-мемом из-за спорной оценки его юмора. Его нередко критиковали кавээнщики, а позже в Сети стали публиковать мемы с фотографиями артиста, намекая, что он давно является синонимом несмешных шуток. Его обвиняли в заимствовании приколов из Интернета или у других юмористов.

Еще в 2009 году Петросян высказывался по поводу таких обвинений. В ЖЖ блогеры писали, что встречались с артистом и он коснулся этой темы. По его словам, в спектаклях делает всё свежее и новое, а зрители потом выкладывают эти шутки в Интернете.

— И когда через год этот спектакль показывают по ТВ, все уже слышат эти шутки и говорят: "Ой, а я же это в Интернете уже читал!" Отсюда и идёт заблуждение, что я бояню и ворую шутки, — цитирует Петросяна shok-darvina.

А причинами того, что он "надоел" зрителю, Петросян называет частые показы по ТВ его программ (в том числе в записи).

О разводе писали десять лет назад

В 2008 году появились слухи о разводе Петросяна и Степаненко из-за его молодой помощницы. Тогда Петросян опроверг все эти слухи в интервью kp.ru.

— Статья про наш якобы развод от и до — все неправда! Мы с Еленой Григорьевной очень любим друг друга. И ничего подобного тому, что написали, у нас не происходит! Мы вообще никогда не ссоримся. Я не понимаю, откуда эта ложь про нас! — говорил тогда он.

На все вопросы о том, почему перестали вместе выступать, отвечал, что просто у каждого своя сольная программа. А в Юрмалу тогда не поехали не из-за разногласий, а потому, что хотят вместе провести отпуск.

И всё-таки развод

Летом 2018 года стало известно, что Петросян и Степаненко действительно разводятся. Причём причиной разрыва более чем 30-летних отношений называют 29-летнюю помощницу юмориста Татьяну Брухунову. Появились даже слухи, что якобы она ждёт ребёнка.

Коллеги артистов сразу заявили СМИ, что Петросян не жил с законной супругой годами. Сейчас же они делят в суде несколько квартир, землю и антиквариат. А тем временем поклонники обратили внимание, что он заметно помолодел. Посвежевший вид юмориста списывают на работу хорошего косметолога.

Автор: Андрей Ягужинский 

Фото: © Соцсети
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