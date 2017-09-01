Четверть века назад был сформирован Самарский филиал ЦСКА (ЦСК ВВС)

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За 25 лет филиалом пройден большой и плодотворный путь развития олимпийских и военно-прикладных видов спорта, значительно расширена география спортивных объектов.Сегодня Самарский филиал ЦСКА объединяет около 1,5 тысяч спортсменов разных возрастов: от 5 лет в гимнастике и велоспорте до 50 в пулевой и стендовой стрельбе. В командах и секциях филиала культивируются десятки олимпийских и военно-прикладных видов спорта, наиболее популярными из которых являются плавание, футбол, легкая атлетика, стрельба, фехтование, бокс, греко-римская борьба, дзюдо, а также вертолетный спорт и авиационное многоборье.С момента создания ЦСК ВВС 22 спортсмена филиала завоевали «золото» Олимпиады, 34 - стали призерами Олимпийских игр. На Всемирных военных играх армейцами ЦСКА/Самара завоевано 58 золотых, 24 серебряных и 46 бронзовых медалей.Самарский филиал достойно выполняет задачу по формированию спортивного резерва для сборных команд страны и Вооруженных Сил России. В приоритете - воспитание здорового подрастающего поколения. В 15 секциях спортивной школы ЦСКА/Самара проходят подготовку около 700 воспитанников, среди которых члены сборных команд России по фехтованию, пулевой стрельбе, велоспорту, борьбе греко-римской, гребле на байдарках и каноэ, а так же неоднократные победители и призеры международных и всероссийских соревнований разного уровня: от участников Олимпийских игр до победителей VIII летней спартакиады учащихся России 2017 года.Сегодня Самарский филиал Клуба – надежное звено ЦСКА! Благодаря руководству филиала, его опытным тренерам и, конечно, самим спортсменам и военнослужащим, армейцы продолжают прославлять российский спорт на самых престижных турнирах мира. Успехами Самарского филиала ЦСКА по праву гордятся болельщики, а с ними вся наша страна!Самарский филиал ЦСКА желает спортсменам, тренерам, ветеранам и всем жителям города, причастным и неравнодушным к спорту и здоровому образу жизни, мира, добра и неиссякаемой энергии для дальнейшего развития и новых блестящих побед!