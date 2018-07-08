Четверо детей уже выведены из пещеры и доставлены в больницу Чианграя
8 июля 2018 18:23
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"Четверо детей уже выведены из пещеры и доставлены в больницу Чианграя", — сказал Осоттханакон на пресс-брифинге.
По его словам, еще двое детей находятся на маршруте. "Остальные пока находятся на старом месте, в дальней камере пещеры, где они провели две недели. Сегодня мы использовали практически все запасные баллоны, расставленные в предыдущие дни на маршруте. Сейчас идет работа по пополнению запасов баллонов со сжатым воздухом, после чего операция продолжится", — добавил он.
В операции по выводу детей из пещеры участвуют 90 дайверов, из них 50 человек — иностранцы. Непосредственно выводом детей занимаются 10 иностранных и пять тайских дайверов, остальные заняты в обеспечении операции, сообщил Осоттханакон.
Ранее спасение четырех подростков подтвердили таиландские боевые пловцы на своей странице в Facebook.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.
Фото: © AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
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