«Черные» автоюристы добрались до Самарской области

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Российский союз страховщиков выпустил очередной рейтинг по проблемным регионам с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО. По итогам 1 квартала произошли серьезные изменения в «токсичных» регионах. Четверть регионов свои позиции улучшили, четверть ухудшили. Самарская область показала не очень хорошую динамику, переместившись в самый верх «зеленой зоны», с 53 на 41 место.Конечно, говорить о том, что это связано с усилением деятельности «криминальных» автоюристов – преждевременно, но настораживает тот факт, что в области выросло количество страховых случаев по ОСАГО – с 6,4% до 9%, при общем тренде снижения аварийности на дорогах. Негативным фактором для региона является серьезное увеличение уровня выплат с учетом РВД: с 83% до 134%. Это значит, что страховщики за каждый собранный рубль уже отдают 1.34 рубля. Также увеличился размер средней выплаты: с 56 552 рублей до 65 260 рублей, в то время как прирост новых договоров ОСАГО уменьшился на 8,6%.Эксперты объясняют это тем, что автоюристы-мошенники начали тестировать на прочность новые регионы, прощупывая новые варианты работы, новые схемы, может быть даже, уже нашли сообщников.«Приволжский федеральный округ печально известен своей проблематикой в плане убыточности полисов ОСАГО, но такое изменение в отношении Самарской области – несколько неожиданно, - комментирует Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. – Конечно, преждевременно, со 100% уверенностью говорить о том, что это все страховые мошенники. Я бы еще посмотрел на тренд в дальнейшем. Но, все же, думаю, что «черные» автоюристы добрались и сюда».Поэтому специалисты рекомендуют особенно аккуратно относиться к взаимодействию с любыми посредниками в рамках ОСАГО, особенно, если с ними сталкиваются впервые.«Черные» автоюристы приносят нам всю большую головную боль. Если раньше они пострадавшим выплачивали хоть какие-то приличные деньги, то сейчас предлагают заплатить им за то, чтобы вытрясти со страховой как можно больше денег. При этом автовладелец все равно подписывает договор переуступки прав требования (по незнанию и в стресс), автоюрист пропадает из его поля зрения, по суду получает круглую сумму. И с автовладельцем, естественно, не делится. Зато потерпевшему потом приходит штраф из налоговой за то, что тот не уплатил налог на прибыль. Которую получил автоюрист. Пожалуйста, будьте бдительны. Сегодня все вопросы можно решить со страховой компанией и до суда, если ваши требования подтверждены экспертизой», - отмечает Сергей Смирнов.Фото pixabay.com.