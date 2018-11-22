Черная пятница в официальных магазинах "Крыльев"
22 ноября 2018 18:19
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С 23 по 25 ноября 2018 года включительно во всех официальных клубных магазинах нашей команды будет проходить распродажа со скидками до 70%.
Скидки будут распространяться на весь ассортимент товаров, включая экипировку от PUMA и одежду Atributika & Club. Количество товаров ограничено!
Адреса официальных магазинов клубной атрибутики "Крыльев":
Магазин на СК "Металлург" – ул. Строителей, 1. Тел.: +7 987-160-15-38. Ежедневно с 10:00 до 19:00
Магазин в ТРК "Космопорт" – ул. Дыбенко, 30. Тел.: +7 987-160-14-01. Ежедневно с 10:00 до 22:00
Магазин в ТЦ "Сила Спорта" – Московское ш.17 (2 этаж). Тел.: +7 917-940-06-53. Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Магазин в ТРК "МЕГА" – Московское ш, 24-й километр 5. Тел: +7 917-108-03-86. Ежедневно с 10:00 до 22:00, передает пресс-служба ФК "КС".
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