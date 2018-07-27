Черчесов: «Чемпионат мира после нашей игры с Хорватией я не хотел смотреть»

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«Чемпионат мира после нашей игры с Хорватией я не хотел смотреть. Так как на финал меня пригласил протокол президента и мы рядом с Владимиром Владимировичем сидели, я на этот матч из-за этого прилетел. А так бы я и финал не смотрел. Естественно, что позже, когда бы все улеглось, я бы его спокойно посмотрел. А так желания никакого не было, но на финале я был», — сказал Черчесов.Сборная России дошла до четвертьфинала на ЧМ-2018. На этой стадии команда уступила хорватам в серии пенальти. Россияне вели в счете в основное время, затем пропустили еще до перерыва, проигрывали в дополнительное, но смогли отыграться. В серии пенальти хорваты реализовали четыре удара, россияне — три.Результат стал лучшим для сборной России в истории выступления на чемпионатах мира. Ранее команде ни разу не удавалось выйти из группы.Хорваты после этого матча дошли до финала первенства, в котором уступили Франции со счетом 2:4. Лучшим игроком ЧМ-2018 был признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич.РФС признал выступление сборной России на чемпионате мира успешным. Исполком Союза принял решение о подписании нового контракта с Черчесовым — он будет заключен по схеме «2+2». Черчесов отработает до Евро-2020, после чего контракт может быть продлен еще на два года.