Чемезов рассказал о планах создать авиаконцерн по образцу Airbus
20 июля 2018 14:55
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«В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика». И они будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus», — сказал глава госкорпорации.
По словам главы «Ростеха», интеграция не будет происходить в форме объединения в одну компанию контролируемой государством ОАК (ей принадлежат «МиГ», «Ильюшин», «Сухой», «Туполев» и др.) и принадлежащих «Ростеху» «Вертолетов России». «Речь идет о технологической, производственной кооперации, кооперации в части закупочной деятельности. В кооперацию войдут юридически самостоятельные предприятия», — подчеркнул Чемезов.
Он уточнил, что среди возможных сценариев рассматривалось объединение ОАК с «Вертолетами России», однако от него отказались из-за наличия миноритариев в обеих компаниях, которые в случае юридического объединения активов имели бы право потребовать выкупа их акций. «Если все последуют этому примеру, то тогда потребовалось бы порядка $400–500 млн на выкуп. А это немалые деньги, к тому же одной из наших главных целей в соответствии со стратегией является привлечение стратегических и технологических инвесторов в наши активы», — объяснил Чемезов.
12% акций «Вертолетов России» принадлежат консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и арабских инвесторов. Частным акционерам принадлежит около 4% ОАК.
РБК направил в ОАК запрос с просьбой прокомментировать планы «Ростеха» о создании нового авиаконцерна.
Крупнейший европейский производитель аэрокосмической техники Airbus Group в современном виде сформировался в 2000 году в результате объединения по инициативе Франции, Германии и Испании крупных европейских производителей в Европейский аэрокосмический и оборонный концерн (European Aeronautic Defence and Space Company, EADS). В него вошли французские компании Aerospatiale и Matra, германские Dornier Flugzeugwerke и DaimlerChrysler Aerospace и испанская Construcciones Aeronauticas. Подразделениями EADS стали французские компании Dassault Aviation (истребители) и Eurocopter (вертолеты), германская Eurofighter, а также производитель пассажирских лайнеров Airbus Industrie. Концерн EADS стал производить гражданские и военные самолеты и вертолеты, космические летательные аппараты, ракетные системы и др. В 2013 году EADS переименовали в Airbus Group.
Ранее о планах объединить ОАК с «Вертолетами России» в составе «Ростеха» сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минпромторга. «Таким образом, под началом единой управляющей компании планируется объединить компетенции вертолето- и самолетостроения», — цитировало документ агентство. В мае глава ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил «Интерфаксу», что решение о переходе компании в «Ростех» действительно готовится.
Единый концерн сделает российский авиапром более эффективным, считает советник гендиректора «Вертолетов России» летчик-испытатель Гурген Карапетян. По его мнению, успешность такой модели подтвердил не только опыт компании Airbus, но и советский опыт.
«Возьмите Министерство авиационной промышленности, какие были главки — двигательный, приборостроения, главк, в который входили вертолеты, ильюшинская фирма и так далее. Эффективность была высочайшая. Получается, мы в принципе сейчас по философскому закону «отрицания отрицания» старое повторяем на новой основе», — говорит Карапетян. Создание авиаконцерна поможет провести оптимизацию производственных мощностей, устранить дублирующие производства, считает он.
Авиационный кластер в «Ростехе» был создан в 2015 году, его возглавил бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Согласно сайту госкорпорации, крупнейшие компании кластера — холдинги «Вертолеты России» (один из лидеров мирового рынка вертолетов с долей более 10%), «Технодинамика», Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и корпорация «Радиоэлектронные технологии». В компаниях кластера заняты 192 тыс. человек. Совокупная выручка кластера за 2016 год — 534,7 млрд руб. Основными стратегическими целями кластера являются рост выручки в среднем на 14% в рублевом выражении до 2025 года.
В структуру ОАК входят 30 компаний — производителей самолетов, в том числе SSJ и МС-21. В 2013 году ОАК были переданы девять авиаремонтных заводов Минобороны. Всего на предприятиях, входящих в ОАК, работают более 90 тыс. человек. По данным СПАРК, выручка ПАО «ОАК» за 2016 год составила 50,8 млрд руб.
Согласно опубликованной стратегии ОАК до 2035 года, доля корпорации на мировом рынке гражданской авиации должна вырасти к 2025 году с уровня в менее 1 до 4,5%. Доля на «доступном рынке» военной авиации с нынешних 20% к 2035 году должна вырасти до 45%. Предполагается, что «доступный рынок» будут составлять рынки всех стран, кроме членов НАТО и исторических союзников альянса, а с 2030 года — и за исключением Китая. Таким образом ОАК рассчитывает выйти на уровень безубыточности и стать привлекательной для частных инвесторов.
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