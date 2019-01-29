Чем заняться в Самарской области на этой неделе? 

131

28 января, 08:00 - 17:00Выставка"Фрагменты истории Русской императорской армии 1914-1917 гг."Технический музей им. К.Г Сахарова, Южное шоссе, 13728 января, 13:00Патриотический час " Маленьких у войны не бывает".Детская библиотека №17, ул. Автостроителей, 56а29 января, 09:00Выставка "Природа.Город.Человек"Тольяттинский краеведческий музей, бульвар Ленина, 2229 января, 14:00Мастер класс "Естественно, наука".Детская библиотека №21. ул. Юбилейная 2531 января, 12:00Театральная игра"Его величество театр"Детская библиотека №12 г.Тольяти. 6-р Туполевая, д.51 февраля, 18:00Концерт Мари Карне с Джаз-оркестром филармонии.Тольяттинская филармония, ул. Победы 4229 января, 11:00 – 12:00Поэтический час «Я говорю с тобой под свист снарядов»Библиотека «Эврика», ул.Щорса,д.9830 января, 12:00 – 13:00Историко-литературный час «Блокадной вечности страница»Центральная библиотека имени В.Н Бондаренко, ул. Куйбышева, 141 февраля, 11:00 – 12:00Вечер-реквием «Кусок земли, он весь пропитан кровью»Библиотека «Эврика», ул. Щорса, д.981 февраля, 19:00 – 20:00Эстрадный концерт ВИА «Шире круг!»Городской дом культуры г.о. Кинель, ул. Мира, д. 4229 января, 10:00 – 18:00Программа «Поиграем, отдохнем, с пользой время проведем»Многофункциональный культурный центр г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 91 февраля, 13:00 – 14:00Программа «Уроки Российского государства»Многофункциональный культурный центр г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 929 января, 16.30Открытый урок по извлечению звуков на саксофонеДШИ №1, ул. Советская, 4931 января, 10.00Творческая лаборатория (мастер-класс) "Славянская традиционная культура"ДШИ №4 г.о. Сызрань, пр-т. Гагарина, 991 февраля, 13.00Литературная гостиная по страницам Сталинградской битвыДК им. М. Жукова п. Новокашпирский, Ленинградская, 10, передает пресс-служба туристского информационного центра СО.