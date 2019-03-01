Чем заняться на выходные в Самаре
1 марта 2019 19:09
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2 марта,11:00
Творческая встреча с Даниилом Борисовичем Крамером
Самарская Филармония, 141, ул. Фрунзе, 141.
2 марта 2019, 10.30, 13.00
Спектакль «Гуси-Лебеди»
ул. Льва Толстого, 82
2 марта, 19.00
Музыкальный Квартирник
ул. Куйбышева, д. 48, 3 этаж, домофон 8.
3 марта, 12.00
Сказочная крафт-мастерская «Конек-горбунок»
Самарский литературный музей, ул. Ф
3 марта, 19.30
Poetry collection
ул. Московское шоссе, лит Е 110
3 марта, 18:00
Киноклуб по фильму «Место встречи»
Новый Акрополь Самара, ул. Ленинградская (вход в арку)
3 марта, 11.00-19.00
Выставка живописных картин Игоря Панова "Самарский край-Родина моя"
Выставочный зал «Арт Стиль», ул. Галактионовская, 27, передает пресс-служба туристского информационного центра СО.
Источник фото: @id_deegee
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