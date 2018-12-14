Чем заняться на площади Куйбышева в Новый год: бесплатные катания с горки, мастер-классы по фигурному катанию, посещение Усадьбы Деда Мороза

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На площади уже залит каток для массового катания 35X75 метров и смонтированы новая хоккейная коробка 30X60 метров, где будет оборудовано современное освещение. Для удобства отдыхающих скоро откроются специальные сервисные зоны, прокат и организовано горячее питание.«На хоккейном катке в предновогоднюю декаду и во время каникул будет организована интересная и насыщенная программа. Это и показательные выступления синхронистов по фигурному катанию, и открытые тренировки хоккейной команды ЦСКА ВВС. На катках пройдут различные активности для детей и взрослых: шуточные забеги, хоккей в валенках», - отметила Евгения Мищенко, заместитель руководителя управления культуры Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.На площади возводится деревянная горка и в течение зимы все желающие смогут бесплатно покататься на тюбингах, которые будут предоставлены. Обустраивают и ярмарочные ряды для торговли сувенирами ручной работы.Также продолжается возведение Усадьбы самарского Деда Мороза. По словам дизайнеров, сказочный лес, который окружает Усадьбу, в этом году будет выглядеть по-особенному нарядным. Для его создания используют около 50-ти сосен, устанавливают разнообразные световые фигуры и сказочную горку. В сказочном лесу, который посетители обязательно должны пройти, прежде чем попадут в заветную Усадьбу, появятся новые арт-объекты и сказочные персонажи, внутри дома Деда Мороза гостей также ожидает интерактивный сюрприз. Планируется, что Усадьба распахнет свои двери 21 декабря, и перед Новым годом будет работать во второй половине дня, а во время новогодних каникул самарский Дед Мороз будет с самого утра принимать гостей.Главную ёлку на площади Куйбышева по уже сложившейся традиции зажжет российский Дед Мороз из великого Устюга, который приедет в Самару 21 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.