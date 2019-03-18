Чем заняться на этой неделе в Самаре
18 марта 2019 20:30
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18 марта, 16.00
Экскурсия «Алексей Толстой. Коктебельские встречи»
Самарский литературный музей, ул. Фрунзе, 155
18 марта, 17.00
Танцевальный мастер-класс "Севастопольский вальс"
Самарская публичная библиотека, ул. Куйбышева, 95
19 марта, 14:00
Концертная программа "Краски мира" оркестра народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора
Дом культуры «Чайка», п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21
19 марта, 18.00
Фотовыставка фотообъединения областного Союза журналистов "В главной роли"
Галерея "Новое пространство", пр-т. Ленина, 14А
20 марта, 18.00
Книжное свидание в "Кафе у Грибоедова" (в рамках недели молодежной книги)
Пр-т. Ленина, 14
20 марта, 19.00
Государственный ансамбль танца "Кабардинка"
Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141
20 марта, 18.00
Лекция "В поисках смысла, ситуации, риски, обретения" (в рамках философской школы "Симпозион")
Самарская областная универсальная научная библиотека, пр-т. Ленина, 14А
21 марта, 15.00-18.30
Четвертый ежегодный международный фестиваль поэзии
Самарская публичная библиотека, ул. Куйбышева, 95
22 марта, 18.30
Спектакль "Мадам Баттерфляй"
Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1
22 марта, 20.00
Вечеринка "Барберы против тату мастеров"
47pub, Аврора молл, 2 этаж, ул. Аэродромная, 47А
Источник фото: le_pan
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Комментарии
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