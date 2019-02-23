Человек слова. На Западе признали Путина самым волевым лидером в мире

33

Не успело ещё отечественное и иностранное медийное поле остыть после оглашения ежегодного президентского Послания Федеральному собранию, как наши западные коллеги по достоинству оценили такой параметр выступления Путина, как реализуемость предлагаемых мер и наличие "долгой воли" главы государства — особенно по сравнению с другими президентами. В опубликованном накануне бельгийскими аналитиками "Индексе политической воли" президент Путин по целой совокупности факторов занял первое место. С одной стороны, этот результат, особенно нам, находящимся внутри российского социально-политического поля, вряд ли покажется каким-то излишне экстравагантным или необычным, однако для западной аудитории, привыкшей с подачи годами продвигаемой антироссийской пропаганды к образу "тоталитарного диктатора", такого рода оценки вряд ли являются чем-то повседневным.Если разобрать методику, которую использовали бельгийцы для оценок мировых лидеров, то складывается она из целого ряда показателей, среди которых коэффициент реализации планов в социально-политической сфере, национальной безопасности и на внешнеполитическом треке. Если смотреть по сумме этих коэффициентов, приведённых аналитиками на портале EU Observer, то Владимир Путин вырвался вперёд именно по двум последним показателям, отражающим прогресс в модернизации вооружённых сил, а также в продвижении национальных интересов страны на внешних рубежах.С другой стороны, довольно странные оценки в области социальной политики отражают системное непонимание западными аналитиками как российских реалий, так и взаимосвязанности вопросов развития военной промышленности и активности на внешнеполитическом контуре с состоянием общества и экономики внутри страны. А ведь Путин недаром в своем послании указывал на превышение объёма золотовалютных резервов России уровня государственного и корпоративного долга — российская экономика при любых внешних шоках и давлении сможет эффективно функционировать, обеспечивая и гражданский сектор, и оборонно-промышленную сферу. Аналогично обстоят дела и в сельском хозяйстве, которое за последние годы не только отошло от края пропасти, в которую его чуть не столкнули реформаторы родом из 90-х, но и стало одной из передовых экспортных отраслей, принося стране больше валюты, чем оружейные контракты.Отсюда и следует тезис о том, что само по себе развитие экономики и какие-то формальные цифры и темпы роста не говорят ничего о состоянии общества и качествах политического лидера во главе страны. Получивший второе место в бельгийском рейтинге Трамп — наилучшее тому подтверждение. Да, экономика в США вроде бы на подъёме, Министерство труда рапортует о росте занятости и росте средних зарплат в Соединённых Штатах. Однако вообще не факт, что меры, предпринимаемые администрацией Белого дома, внесли вклад в этот рост. Скорее, тут речь идёт о монетарной политике ФРС, расширении рынков для американской продукции высокотехнологичных гигантов (руководство многих из которых настроено как раз против Трампа).В отличие от Путина, который, будучи классическим социальным консерватором, никогда не дает несбыточных обещаний и не бросается словами, Трамп или, к примеру, Макрон стараются оседлать популистскую волну, что приводит к нескончаемой политически-мотивированной болтовне, перегугиваниям с политическими противниками в своих парламентах, а также попыткам запугать или вывернуть руки (в экономическом плане) какому-нибудь своему вассалу послабее, чтобы отжать кусок рынка для национального капитала.Суммарно же результирующие векторы этих внешнеполитических шараханий коллег Путина по управлению мировыми державами складываются в какую-то калейдоскопическую картину постоянного словесного потока, за которым не стоят конкретные дела. Фактически сейчас только Путин может оперировать в модели "длинной политической воли", не будучи зависимым и скованным монструозными щупальцами своего "глубинного государства", которое собственно и превращает западных лидеров в простых проводников интересов мощных закулисных сил и глашатаев навязанной западным народам политической и идеологической повестки.