Частный самолет, на котором патриарх Кирилл прилетел в Екатеринбург 13 июля, был предоставлен ему предпринимателями
15 июля 2018 14:41
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Волков пояснил, что бизнесмены таким образом стремятся оказать услугу церкви. Сама РПЦ позволить себе содержать частный самолет не может. «На это не тратятся деньги церкви или деньги конкретных епархий», — добавил он.
Волков заявил, что частный самолет является необходимостью для патриарха, передвигающегося по сложным маршрутам. «Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы «показуха», — сказал пресс-секретарь патриарха.
При этом Волков признал, что полеты настоятеля РПЦ на частном самолете могут вызвать сильную эмоциональную реакцию в обществе из-за глубокого имущественного расслоения. Он подчеркнул, церковь стремится не провоцировать недовольство, однако скрывать такие вещи также нецелесообразно. «Можно ведь было попросить не пускать на летное поле журналистов, но этого не сделали. Все равно бы как-то увидели. Мы живем в прозрачном обществе, это прекрасно понимают в церкви», — сказал он.
В пятницу, 13 июля, патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург, привезя с собой мощи святой княгини Елизаветы Федоровны. Резонанс в социальных сетях вызвали фотографии встречи настоятеля РПЦ, на которых видно, что он прилетел на частном самолете. На это обратили внимание некоторые СМИ, в том числе портал Avia.pro.
По некоторым оценкам, стоимость самолета Embraer Legacy 600 достигает $25 млн. В апреле 2017 года издание MR7 сообщало, что патриарх использовал самолет этой же модели для полета в Санкт-Петербург. По данным издания, самолет принадлежал компании «Сириус-Аэро».
Фото: e1.ru/Твиттер
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