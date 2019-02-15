Чапаевск получил статус территории опережающего социально-экономического развития
15 февраля 2019 14:31
94
Открывая встречу, премьер-министр сообщил о подписании постановления Правительства РФ о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Среди них оказались 3 закрытых административно-территориальных образования и 11 моногородов, в том числе город Чапаевск. ТОСЭР – это зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами. Такое решение позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов на территорию города, создать комфортные условия для развития бизнеса.
«Это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто вдохнуть жизнь в эти населённые пункты», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Глава федерального кабинета министров отметил также, что присвоение статуса ТОСЭР имеет особое значение, поскольку с этого года в России начинается реализации 12 национальных проектов.
Напомним, в последние месяцы региональным Правительством и лично Губернатором Дмитрием Азаровым была проведена большая работа по обоснованию необходимости создания ТОСЭР в Чапаевске. Проведен ряд переговоров с руководителями федеральных министерств и ведомств, подготовлена вся необходимая документация.
Создание территории опережающего социально-экономического развития в Чапаевске, по мнению главы региона, даст мощный импульс к диверсификации экономики города и повышению инвестиционной привлекательности. Этот статус позволит создать особые условия для открытия новых предприятий и создания высокотехнологичных рабочих мест.
«Чапаевск» – это уже вторая территория опережающего развития, созданная на территории Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 февраля 2019 15:00
В авиакомпании объяснили ситуацию тем, что у сопровождающего артиста человека ручная кладь превышала допустимые размеры. В СК посчитали, что авиакомпания могла... Социум
72
15 февраля 2019 14:31
Это, по мнению главы региона, даст мощный импульс к диверсификации экономики города и повышению инвестиционной привлекательности. Социум
93
15 февраля 2019 14:17
В каком направлении в Самарской области развивается рынок IT и телекоммуникаций? Социум
83
Здравоохранение
14 февраля 2019 12:01
Росздравнадзор России отреагировал на многочисленные жалобы пациентов со всей России, в том числе из Самары. Здравоохранение
204
13 февраля 2019 15:08
Специалисты обсудят проект медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации, факторы социального риска и алгоритмы... Здравоохранение
296
13 февраля 2019 12:20
Она может значительно увеличить риск смерти от сепсиса. Здравоохранение
269
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
143
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
443
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
355
Туризм
15 февраля 2019 13:13
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска. Туризм
93
15 февраля 2019 09:24
Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней. Туризм
137
13 февраля 2019 13:54
Спросом пользуются электрические зубные щетки, фены, дорожные утюги. Туризм
299
Образование
15 февраля 2019 15:30
С инициативой провести встречу с Владимиром Кириленко выступили бойцы Российских студенческих отрядов. Образование
40
15 февраля 2019 09:42
Гостей ждут 15 и 16 февраля. Образование
133
14 февраля 2019 17:24
Участники обсудят реализацию проекта «Большие вызовы» в регионе. Образование
256
Культура
14 февраля 2019 18:18
«Мой бедный Марат» - это история о любовном треугольнике, драма в двух действиях. Культура
240
14 февраля 2019 14:31
Премьерные показы пройдут 15 и 16 февраля. Культура
219
14 февраля 2019 10:43
Его название – «Три маски короля». Культура
169
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
314
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
762
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
828
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
605
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
403
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
358
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
478
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
725
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
938
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2126
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1855
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2140
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2517
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2704
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3998
Мероприятия