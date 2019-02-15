Чапаевск получил статус территории опережающего социально-экономического развития

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В пятницу, 15 февраля, в Сочи в рамках второго дня проведения Российского инвестиционного форума Председатель Правительства РФпровел встречу с главами регионов страны. В числе участников – Губернатор Самарской областиОткрывая встречу, премьер-министр сообщил о подписании постановления Правительства РФ о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Среди них оказались 3 закрытых административно-территориальных образования и 11 моногородов, в том числе город Чапаевск. ТОСЭР – это зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами. Такое решение позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов на территорию города, создать комфортные условия для развития бизнеса.«Это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто вдохнуть жизнь в эти населённые пункты», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Глава федерального кабинета министров отметил также, что присвоение статуса ТОСЭР имеет особое значение, поскольку с этого года в России начинается реализации 12 национальных проектов.Напомним, в последние месяцы региональным Правительством и лично Губернатором Дмитрием Азаровым была проведена большая работа по обоснованию необходимости создания ТОСЭР в Чапаевске. Проведен ряд переговоров с руководителями федеральных министерств и ведомств, подготовлена вся необходимая документация.Создание территории опережающего социально-экономического развития в Чапаевске, по мнению главы региона, даст мощный импульс к диверсификации экономики города и повышению инвестиционной привлекательности. Этот статус позволит создать особые условия для открытия новых предприятий и создания высокотехнологичных рабочих мест.«Чапаевск» – это уже вторая территория опережающего развития, созданная на территории Самарской области, передает пресс-служба облправительства.